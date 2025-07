Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten geht als Serie weiter: Im neuen Trailer zerreißt das Grauen eine ganze Stadt

Der bisher erfolgreichste Horror-Film überhaupt bekommt noch dieses Jahr ein Serien-Prequel. Der neue Trailer entfesselt das finstere Übel, das die Stadt in seinen Bann schlägt.

Clowns sind nicht zum Lachen. Jedenfalls nicht in Stephen Kings Horror-Meisterwerk ES, in dem ein böses Grauen in Gestalt des Clowns Pennywise die Kleinstadt Derry heimsucht. 2017 schuf Andy Muschietti mit seiner Kino-Adaption ES den erfolgreichsten Horror-Film überhaupt. Dieses Jahr soll die Serie ES: Welcome to Derry seine Vorgeschichte erzählen. Wie erschreckend die aussieht, zeigt ein neuer Trailer.

Schaut hier den neuen Trailer zu ES: Welcome to Derry:

IT: Welcome to Derry - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

Darum geht's in ES: Welcome to Derry

Welcome to Derry spielt im Jahre 1962 – also 27 Jahre, bevor die jungen Held:innen des Losers Club in Kings Vorlage und Muschiettis Adaption gegen Pennywise antreten. Denn das sadistische Böse, das hinter der Clownsnase schlummert, sucht die Kinder des Ortes in regelmäßigen Zyklen heim.

Als Ressource für die Prequel-Story dienen der Serie die sogenannten Interludes aus Kings Buch, die die Vorgeschichte des Städtchens und die Tradition erzählen, mit der das Pennywise-Monster sein Unwesen treibt. Wie die bisherigen Trailer andeuten, gibt es aber offenbar Abweichungen von der Vorlage – was bereits für Unmut bei einigen Fans gesorgt hat.

Wann kommt ES: Welcome to Derry nach Deutschland?

Einen genauen Starttermin hat Welcome to Derry bisher nicht, sie soll aber im Herbst 2025 in den USA und Deutschland erscheinen. Hierzulande wird der Streamingdienst WOW die Folgen veröffentlichen.

Bill Skarsgård wird in Welcome to Derry erneut in der Rolle von Pennywise zu sehen sein, die er bereits in Muschiettis Kinofilmen verkörperte. Muschietti produziert die Serie und inszeniert darüber hinaus die erste Folge. Neben Skarsgård standen unter anderem Taylour Paige (Ma Rainey's Black Bottom) und James Remar (Oppenheimer) vor der Kamera. Die kommende Staffel umfasst neun Episoden.



