Der größte Blockbuster an Karfreitag: Packender Superhelden-Film, auf den Fans 11 Jahre gewartet haben

Am Karfreitag trumpft ProSieben mit einem Superhelden-Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe auf, der endlich die Geschichte einer der bekanntesten Figuren erzählt.

Im Marvel Cinematic Universe hatte Scarlett Johansson ihren ersten großen Auftritt als Superheldin Black Widow in der Fortsetzung Iron Man 2. Elf Jahre nach dem Blockbuster war sie endlich in ihrem ersten eigenen Solofilm zu sehen. Falls ihr Black Widow noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr den Marvel-Kracher heute Abend im TV schauen.

Superhelden-Action am Karfreitag: Darum geht es im MCU-Blockbuster Black Widow

In der Story des Marvel-Films, der zeitlich vor dem Tod der Titelheldin in Avengers: Endgame spielt, muss es Natasha Romanoff mit ihrem einstigen KGB-Ausbilder Dreykov (Ray Winstone) aufnehmen. Für den Kampf rauft sie sich mit ihrer Patchwork-Familie zusammen, die aus Ziehvater Alexei (David Harbour), Schwester Yelena (Florence Pugh) und Adoptivmutter Melina (Rachel Weisz) besteht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Widow schauen:

Black Widow - Trailer 3 (Deutsch) HD

Black Widow ging damals tatsächlich nicht ohne Kontroversen über die Bühne. Nach der Veröffentlichung des MCU-Films zog Scarlett Johansson gegen Disney mit einer Klage vor Gericht. Laut ihrer Anwältin sollen dem Black Widow-Star ein exklusives Kinofenster sowie eine Beteiligung an den Einnahmen versprochen worden sein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Black Widow aber zeitgleich als Premium-VOD bei Disney+ angeboten. Johansson soll dadurch ein Verlust von 50 Millionen Dollar entstanden sein.

Anfang Oktober 2021 einigten sich die Schauspielerin und Disney laut dem Hollywood Reporter schließlich. Wie hoch die Entschädigungssumme ausfiel, wurde nicht öffentlich gemacht. Zuletzt sprach Johansson darüber, dass sie nie wieder als Schauspielerin ins MCU zurückkehren will. Für sie sei dieses Kapitel mit dem Abschluss ihrer Black Widow-Geschichte nun abgeschlossen. Gerüchte besagten dennoch, dass sie in irgendeiner Form in ein neues Marvel-Projekt involviert sein soll, das noch nicht enthüllt wurde.

Wann läuft Black Widow mit Scarlett Johansson im TV?

Black Widow läuft heute Abend. Die Ausstrahlung geht bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montag um 14:35 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ im Abo streamen.