Der Schuh des Manitu 2 ist ein Fehler – denn Bully hat vor 5 Jahren mit einem anderen Film bewiesen, dass er so viel mehr kann

Mit Das Kanu des Manitu kehrt Michael "Bully" Herbig zu seinen Wurzeln zurück, obwohl er vor fünf Jahren mit einem richtig starken Thriller bewiesen hat, dass er noch so viel mehr kann.

Es ist jetzt schon eine der Sensationsmeldungen des Kinojahres: Michael Herbig kehrt nach 23 Jahren in die Welt von Der Schuh des Manitu zurück und dreht Teil 2. Mit fast 12 Millionen Zuschauer:innen ist die Western-Komödie einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt. Das Kanu des Manitu soll diesen Box-Office-Traum wiederholen, mit jeder Menge Nostalgie und den vertrauten Gesichtern der Bullyparade.

Neben Herbig sind Christian Tramitz und Rick Kavanian am Start. Moment, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hatten wir diese Reunion nicht erst in Herbigs persönlichem Avengers? Ja, tatsächlich: Bullyparade – Der Film kam 2017 ins Kino. Leider ein vergessenswertes Best-of der alten Gags. Umso begeisterter war ich, als Herbig ein Jahr später seine bisher ambitionierteste Regiearbeit vorstellte: Ballon.

Michael "Bully" Herbig hat mit Ballon einen packenden Thriller auf den Spuren von Hitchcock abgeliefert

Ballon entführt ins Jahr 1979. Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt Herbig die Geschichte zweier Familien aus der DDR, die sich zusammenschließen, um mit einem selbstgebauten Heißluftballon in den Westen zu flüchten. Zugegeben, auf den ersten Blick sieht das wie ein müder TV-Zweiteiler aus. Herbig verwandelt den Stoff jedoch in ein packendes Stück Spannungskino und eifert namhaften Vorbildern nach.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ballon schauen:

Ballon - Trailer (Deutsch) HD

Dazu gehört niemand Geringeres als der Meister des Suspense höchstpersönlich, Alfred Hitchcock. Ab den ersten Minuten setzt die Spannung ein, die Räume werden dunkler, kühler und enger. Herbig schafft eine ungemütliche Atmosphäre, die den Schweiß auf der Stirn seiner Figuren zu jeder Sekunde spürbar werden lässt. Jeder Fluchtversuch steigert den Nervenkitzel. Die Bombe unter dem Tisch tickt.

Um seine Vorbilder war Herbig nie verlegen. In seinem Schaffen sind sie deutlich zu erkennen. Sie werden zitiert und persifliert. Mehr noch: Sie werden umarmt. Das, was ich an Herbigs Kino am meisten bewundere, ist die Liebe für all die Genre-Stoffe, die er auf der Oberfläche parodiert. In Wahrheit wäre aber jeder Schuh des Manitu gerne ein echter Western. Und jeder (T)Raumschiff Surprise ein echter Star Wars/Star Trek.

Warum Der Schuh des Manitu 2 ein Rückschritt für Michael "Bully" Herbig und das deutsche Kino ist

Herbig hat all die Blockbuster, die man im deutschen Kino nur schwer drehen kann, getarnt als Parodie auf die große Leinwand gebracht. Der Schuh des Manitu funktioniert genauso als Komödie wie als Abenteuerfilm, während (T)Raumschiff Surprise ein Gespür für Sci-Fi-Bilder mitbringt, die man aus hiesigen Produktionen nicht unbedingt kennt, etwa die rasant inszenierten Verfolgungsjagd mit dem Space-Taxi.

Constantin Film (T)Raumschiff Surprise

Dennoch hat es einige Zeit gedauert, bis Herbig seine Genre-Begeisterung zum ersten Mal ohne den komödiantischen Rahmen entfesseln konnte. Mit Ballon war er auf dem Sprung, ein deutsches Blockbuster-Kino zu formen, das in dieser Form nicht existiert. Ich würde gerne mehr von diesem neugierigen Filmemacher sehen, anstelle von dem, der zu den Dingen zurückkehrt, die er unzählige Male (erfolgreich) gemacht hat.

Mit der Ankündigung von Das Kanu des Manitu landen wir wieder in den 2000er Jahren. Natürlich ist es aufregend, Herbig wieder mit Western-Kulissen arbeiten zu sehen. Nicht zuletzt muss sich die Marke Der Schuh des Manitu jetzt dem Test der Zeit stellen. All das ist aber eine Reaktion auf etwas Vergangenes. Von den Ambitionen, die in Ballon schlummerten, könnte Herbig als Regisseur gerade nicht weiter entfernt sein.

Ballon könnt ihr aktuell bei MagentaTV und Joyn+ streamen. Darüber hinaus befindet sich der Film bei Amazon im Arthouse- und im AllStars-Channel. Das Kanu des Manitu startet 2025 im Kino.