Der wohl beste Film des Jahres jetzt bei Amazon: Das 3-Stunden-Epos bringt euer Wohnzimmer zum Beben

Es ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres: Der Film über den Vater der Atombombe hat fast eine Milliarde Dollar eingespielt. Jetzt könnt ihr Oppenheimer bei Amazon streamen.

Lange hat es gedauert, jetzt ist es endlich so weit: Christopher Nolans monumentaler Film Oppenheimer ist im Heimkino angekommen. Ab sofort könnt ihr die Mischung aus Biopic, Historiendrama und Kriegs-Thriller bei Amazon Prime Video streamen. Hier findet ihr alle Infos zu den Versionen, die zur Verfügung stehen.

Oppenheimer bei Amazon: Den neuen Christopher Nolan-Film gibt es in drei Versionen als Stream

Amazon Prime Video bietet Oppenheimer aktuell in drei Qualitätsstufen an. Ihr könnt den Film in UHD, HD und SD kaufen. Die UHD-Version bietet die hochwertigste Seherfahrung und kostet 16,99 Euro. HD bekommt ihr für 13,99 Euro. Und für SD werden 11,99 Euro beansprucht. Leihoptionen stehen noch nicht zur Verfügung.

Inhaltlich unterscheiden sich die Versionen nicht. Egal, welche Option ihr wählt, ihr bekommt den Oppenheimer zu Gesicht, der auch im Kino auf der großen Leinwand zu sehen war. Wenn ihr euch Oppenheimer lieber ins Regal stellen wollt, könnt ihr das auch schon tun. Erschienen ist der Film auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc.

Oppenheimer erzählt die Geschichte von J. Robert Oppenheimer, der im Zweiten Weltkrieg das Manhattan-Projekt in die Wege leitet. Unter dem Decknamen Trinity entwickelt er im abgelegenen Los Alamos mit einem Team aus Wissenschaftler:innen die Atombombe. Cillian Murphy schlüpft in die Rolle des Physikers, der die Welt veränderte.

Oppenheimer ist ein weiterer Triumph für Christopher Nolan

Sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum kam Oppenheimer sehr gut an. Regisseur Paul Schrader ließ sich sogar dazu hinreißen, Nolans jüngstes Werk als "den besten Film dieses Jahrhunderts" zu bezeichnen. Was dahinter steckt, könnt ihr ab jetzt auf den heimischen Bildschirmen herausfinden, wenn ihr noch nicht im Kino wart.

Hier könnt ihr den Trailer zu Oppenheimer schauen:

Oppenheimer - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Kino hat Oppenheimer einen unglaublichen Siegeszug hingelegt. Der 100 Millionen US-Dollar teure Film startete im Juli 2023 und hat seitdem über 950 Millionen US-Dollar eingespielt. Trotz Heimkino-Veröffentlichung läuft Oppenheimer weiterhin in einzelnen Lichtspielhäusern – eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte für einen Film dieser Art.

Ein Geschichtsepos mit drei Stunden Laufzeit und einem R-Rating (hierzulande mit der FSK 16 vergleichbar) hat an den Kinokassen selten die Aussicht auf einen dermaßen durchschlagenden Erfolg. Bei Oppenheimer hat sich jedoch herumgesprochen, dass es sich definitiv lohnt, die Zeit in einen Kinobesuch zu investieren.

