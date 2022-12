Die beste Star Trek-Serie der letzten Jahre streamt endlich in Deutschland: Alles zum neuen Abo von Paramount+ [Anzeige]

Die gefeierte Serie Star Trek: Strange New Worlds kommt nun nach Deutschland. Was du über Abo, Preis und Angebot von Paramount+ wissen musst, liest du hier.

Die Enterprise fliegt wieder! Ab heute streamen die ersten beiden Episoden von Star Trek: Strange New Worlds in Deutschland. Strange New Worlds wurde zum US-Start als beste Star Trek-Serie seit Jahren umjubelt. Nun können auch deutsche Fans die Abenteuer von Captain Pike und Wissenschaftsoffizier Spock miterleben.

Das ist aber nicht alles. Zusammen mit Strange New Worlds kommt ein neuer Streaming-Dienst nach Deutschland. Paramount+ bietet neben Star Trek einige hochkarätige Serien und Blockbuster wie Top Gun: Maverick.

Dieser Artikel beantwortet folgende Fragen:

Warum lohnt sich Star Trek: Strange New Worlds?

Welche Serien und Filme gibt es noch bei Paramount+?

Wie funktioniert das Abo und was kostet es?

Star Trek: Strange New Worlds ist eines der Highlights bei Paramount+

Die neue Serie spielt auf der Enterprise, bevor Captain James T. Kirk dort seinen Dienst antrat. Vorgänger Captain Christopher Pike (Anson Mount) unternimmt mit seiner Crew Missionen im Weltraum. Dabei wird er unter anderem von Wissenschaftsoffizier Spock (Ethan Peck), Krankenschwester Christine Chapel (Jess Bush) und Kadettin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) unterstützt.

Paramount Star Trek: Strange New Worlds

Im Gegensatz zu jüngeren Star Trek-Serien wie Discovery oder Picard erlebt die Crew in jeder Folge ein neues Abenteuer, ganz so wie beim Klassiker Raumschiff Enterprise, der Star Trek einst populär machte. Diese Abenteuer sind manchmal lustig, manchmal extrem dramatisch, aber immer spannend. Das liegt auch an der liebenswerten Crew, die aus Star Trek-Ikonen wie Spock und neuen Figuren besteht.

Strange New Worlds bietet Old School-Star Trek-Unterhaltung mit Referenzen, die Trekkies glücklich machen werden, und ist trotzdem für Neulinge zugänglich. Wer noch nie eine Star Trek-Serie gesehen hat, kann hier problemlos anfangen. Alle anderen werden sich daran erinnern, warum sie sich einst in Star Trek verliebt haben.

Die erste Staffel von Star Trek: Strange New Worlds wird wöchentlich in Doppelfolgen bei Paramount+ veröffentlicht. Staffel 2 ist bereits unterwegs.

Diese Film- und Serien-Highlights gibt es bei Paramount+

Zu den aktuellen und kommenden Serien-Highlights bei Paramount+ gehören:

Im Filmbereich gibt es Blockbuster, Horror, Komödien und Unterhaltung für die Kleinen:

Die wichtigsten Fakten zum Abo von Paramount+

Paramount+ ist der neue Streaming-Dienst des gleichnamigen traditionsreichen Studios, das einige der größten Blockbuster-Reihen ins Kino gebracht hat, darunter Mission: Impossible, Transformers und viele mehr. Seit dem 8. Dezember gibt es Paramount+ in Deutschland. Ihr könnt das Angebot über zwei Wege nutzen:

1. Direkt-Abo von Paramount+

Ihr könnt Paramount+ direkt in einem kostenfreien Probezeitraum testen. Danach kostet das Abo 7,99 Euro im Monat.

direkt in einem kostenfreien Probezeitraum testen. Danach kostet das Abo 7,99 Euro im Monat. Daneben gibt es bis zum 08.01.2023 ein Jahresabo für 59,90 Euro, welches nur im Web auf paramountplus.de verfügbar ist.

verfügbar ist. Der Streaming-Dienst ist auf mobilen Geräten und unterstützten Connected TV-Geräten unter anderem über die Plattformen von Apple, Amazon, Google, Samsung und Roku verfügbar.

2. Paramount+ über Sky nutzen

Paramount+ ist außerdem auf der Sky-Plattform verfügbar. Wer ein Sky Cinema Paket gebucht hat, kann die Inhalte kostenlos nutzen.

Die Standalone-App des Streaming-Anbieters ist zudem auf Sky Q verfügbar.



Der neue Streaming-Dienst lohnt sich also nicht nur für Trekkies, sondern bietet Unterhaltung für Groß und Klein.