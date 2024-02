Die größte Fantasy-Reihe mit 11 Teilen verschwindet in 4 Tagen fast komplett bei Amazon Prime

Nach drei Monaten müssen wir uns schon wieder von einer der besten Fantasy-Reihen im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video verabschieden. Nur einer von 11 Filmen bleibt.

Anfang Dezember 2023 machte Amazon Prime Video allen Fantasy-Fans eine besondere Freude und nahm die komplette Harry Potter-Reihe inklusive der Ableger um die phantastischen Tierwesen ins Programm. Es dauerte nicht lange, da belagerten die Hogwarts-Abenteuer die Top 10 des Streaming-Diensts.

Wochenlang konnten sich die Harry Potter-Filme in den Amazon-Charts halten. Der erste Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen, war sogar letzte Woche noch auf Platz 9 vertreten. Allzu lange habt ihr allerdings nicht mehr Zeit, um die tollen Fantasy-Filme dort zu streamen. Bereits in vier Tagen verschwindet ein Großteil.

Alle Harry Potter-Filme verschwinden in 4 Tagen bei Amazon Prime: Nur ein Ableger der Fantasy-Reihe bleibt

Drei Monate lange konnten wir bei Amazon in die Wizarding World eintauchen. Ab April steht nur noch ein Film aus dem Fantasy-Franchise als Stream zur Verfügung: Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, der dritten Teil der Spin-off-Reihe, in dem es um den Kampf zwischen Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore (Jude Law) und dem bösen Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) geht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Phantastische Tierwesen 3 schauen:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer 2 (Deutsch) HD

Aktuell ist unklar, ob nach Amazon ein anderer Streaming-Dienst die Filme ins Programm aufnimmt. In der Vergangenheit gab es die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron u.a. bei Netflix und WOW zu streamen. Vorerst ist jetzt aber eure letzte Chance, um die Geheimnisse der faszinierenden Zauberwelt komplett im Streaming-Abo zu erkunden.

Falls ihr die Orientierung verloren habt, wie viele Harry Potter-Filme es genau gibt und was alles zur Phantastischen Tierwesen-Reihe gehört, findet ihr hier nochmal alle Titel in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Wenn ihr die Filme in der chronologischen Reihenfolge der Geschichte schauen wollt, müsst ihr allerdings mit den Tierwesen beginnen, denn die sind zeitlich vor den Ereignissen von Harry Potter angesiedelt.

Zur Harry Potter-Reihe gehören:

Zur Phantastische Tierwesen-Reihe gehören:

Wie geht die Harry Potter-Reihe in Zukunft weiter?

Ursprünglich waren fünf Phantastische Tierwesen-Filme geplant. Da die letzten beiden Teile finanziell hinter den Erwartungen zurückblieben, hat sich das Studio Warner offenbar dazu entschieden, die Wizarding World im Kino vorerst ruhen zu lassen. Stattdessen erwartet uns als Nächstes ein Harry Potter-Reboot in Form einer Serie.

Für den Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) entsteht aktuell eine noch unbetitelte Harry Potter-Serie mit neuem Cast. In sieben Staffeln sollen die sieben Bücher von J.K. Rowling neu verfilmt werden. Allzu viel ist über das Projekt allerdings noch nicht bekannt. Zuletzt wurde 2026 als angepeiltes Startjahr in den Raum gestellt.

