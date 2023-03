Die kleine Meerjungfrau: Disneys Arielle-Remake gewährt im Trailer den ersten richtigen Blick auf Bösewichtin Ursula

Arielle, die Meerjungfrau entführt uns als Disney-Remake in ein nasses Fantasy-Abenteuer voller Gesang, Gefahren und launischer Tiere, wenn die Heldin ihren Fischschwanz gegen Beine eintauscht.

Das neuste Disney-Remake Arielle, die Meerjungfrau kommt am 25. Mai 2023 in die deutschen Kinos. Nach dem ersten kurzen Teaser mussten wir ungewöhnlich lange auf einen richtigen Trailer warten. Doch pünktlich zu den Oscars gewährt der Fantasyfilm nun richtige Einblicke in die Welt unter dem Meer, lässt die neue Musik erklingen und entfesselt die böse Meerhexe Ursula.



Disneys Arielle-Trailer zeigt Prinz Eric, Meermenschen und Bösewichtin Ursula

Arielle gehört zu den heiß erwartesten Fantasy-Filmen 2023. Auf Grundlage des Märchens Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen ist das Abenteuer ein weiterer Eintrag in die mittlerweile lange Liste der Disney-Live-Action-Remakes, bei denen beliebte Zeichentrick-Klassiker der Mäusemarke neu aufgelegt werden. Im ersten langen Trailer wirft uns Regisseur Rob Marshall nun ins (kalte) Wasser:

Schaut hier den Arielle-Trailer mit Musik und Meerhexe

Arielle, die Meerjungfrau - Trailer (English) HD

Meerjungfrau Arielle (Halle Bailey) wohnt in den Tiefen des Ozeans. Sie sehnt sich nach der Welt über den Wellen, die ihr Vater, König Triton (Javier Bardem), allerdings verboten hat. Doch die Meeresprinzessin hat ihren eigenen Kopf und rettet während eines Sturms den Prinzen Eric (Jonah Hauer-King). Um ihm aufs Land zu folgen, schließt sie einen Deal mit der Meerhexe Ursula (Melissa McCarthy): Im Tausch gegen ihre schöne Stimme erhält Arielle zwei Beine statt eines Fischschwanzes. Dabei ahnt sie allerdings nicht, dass die tentakelschwingende Bösewichtin ganz eigene Pläne hat.

Nachdem der letzte kurze Teaser uns nur einen verschwommenen Blick auf Arielles unheimliche Gegnerin mit ihren zwei Muränen geschenkt hatte, zeigt uns der erste lange Trailer Ursula nun in voller Pracht. Außerdem gibt es im Disney-Remake ein tierisches Wiedersehen mit Krabbe Sebastian, Fisch Fabius und Möwe Scuttle. Für die Musik zeichnet wie schon im Original Alan Menken verantwortlich. Unterstützt wird er von Hamilton-Schöpfer Lin-Manuel Miranda, der auch einen messerschwingenden Koch spielten wird.

Den Animationsfilm Arielle, die Meerjungfrau könnt ihr samt allen Fortsetzungen bei Disney+ streamen .*

Noch mehr Unterwasser-Abenteuer im Podcast: Lohnt sich die Serie Der Schwarm?

Die ZDF-Produktion Der Schwarm hat rund 40 Millionen Euro verschlungen. Begleitet wurde die Veröffentlichung aber von viel Kritik. Sogar Bestseller-Autor Frank Schätzing holte gegen die Serie aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir deshalb über die Qualitäten der Serie. Werden hier Millionen Euro verpulvert oder kann Der Schwarm mit der großen Konkurrenz aus Hollywood mithalten? Außerdem spekulieren wir im Spoiler-Teil, ob das Finale eine 2. Staffel vorbereitet.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.