Erster Trailer zum Arielle-Remake: Disneys neue Meerjungfrau Halle Bailey verzaubert jetzt schon mit ihrem Gesang

Nächstes Jahr startet Disneys Arielle-Remake als Realspielfilm. Der erste Teaser Trailer stellt euch Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey als neue Hauptfigur musikalisch vor.

Mit The Little Mermaid legt Disney den eigenen beliebten Zeichentrick-Film Arielle, die Meerjungfrau neu auf. Am 25. Mai 2025 wird das Remake in die deutschen Kinos kommen. Nun gewährte der erste Teaser Trailer (über ein Jahr nach dem ersten Bild) einen Blick unter die Meeresoberfläche – und auf die neue Hauptdarstellerin Halle Bailey, die schon reichlich Gesangserfahrung mitbringt.



Zeit zum Auftauchen: Disneys Arielle-Remake zeigt euch die neue singende Meerjungfrau

Als neuste von Disneys Live-Action-Neuauflagen bekannter Zeichentrick-Klassiker steht Arielle, die Meerjungfrau in den Startlöchern. Bei der Geschichte orientiert sich Disney nicht so sehr an der düsteren Hans Christian Andersen-Märchenvorlage, sondern am eigenen animierten Musical aus dem Jahr 1989. Folglich wird auch im Remake wieder viel gesungen.

Schaut euch hier den ersten Teaser Trailer zu Disney The Little Mermaid an

The Little Mermaid - Teaser Trailer (English) HD

Unter der Regie von Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) träumt auch die kleine Meerjungfrau in Disneys Neuverfilmung davon, die Welt der Menschen oberhalb des Ozeanspiegels besser kennenzulernen. Was folgt, ist ein schicksalhafter Deal mit einer Meerhexe, der Arielle nicht nur zwei Beine, sondern auch den Verlust ihrer Stimme beschert. Im ersten Teaser Trailer könnt ihr nun einen ersten Blick auf die von Halle Bailey gespielte Neuinterpretation von Arielle (sowie ihren Fisch-Freund Fabius) werfen.

Halle Bailey als kleine Meerjungfrau: Das ist Disneys neue Arielle

An anderer Stelle haben wir euch Halle Bailey schon einmal ausführlicher vorgestellt. Das Wichtigste in Kürze: Als talentierte Sängerin und Teil des Duos Chloe x Halle (mit ihrer Schwester) hat der Star schon eine steile Karriere hingelegt. Fünf Grammy-Nominierungen kann Halle Bailey vorweisen. Als Schauspielerin ist sie vor allem dem Serien-Publikum ein Begriff: Denn als Sky Forster übernahm sie eine große Rolle in den ersten vier Staffeln von Grown-ish.

© Disney Disneys neue Arielle, die Meerjungfrau: Halle Bailey

Neben ihrem großen Auftritt im Arielle-Remake wird Halle Bailey im Jahr 2023 außerdem als Nettie in der Neuauflage von Die Farbe Lila zu sehen sein.

Die Besetzung von Disneys The Little Mermaid im Überblick:

Wie gefällt euch der erste Trailer-Einblick in Disneys Arielle-Remake?