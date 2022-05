Die Zukunft von 15 Serien steht fest: Grey's Anatomy & weitere Disney+ Serien abgesetzt oder verlängert

Der US-Sender ABC hat über die Zukunft von Grey's Anatomy und weiteren Disney+ Serien entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten sowie neuen Serien.

ABC ist eines der fünf großen US-Networks, das im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Welches Urteil über Serien-Lieblinge wie Grey's Anatomy, Seattle Firefighters und Big Sky getroffen wurde, haben wir in einer Übersicht zusammengetragen.

Das Serien-Programm von ABC ist vor allem interessant für Disney+-Nutzende. Insgesamt acht Serien aus dem aktuellen ABC-Programm könnt ihr hierzulande bei Disney+ streamen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen ABC-Serien für die Saison 2022/2023.

Grey's Anatomy & mehr: Alle Serien, die von ABC verlängert wurden

Die 18. Staffel von Grey's Anatomy bekommt ihr derzeit immer montags bei ProSieben zu sehen. Wenn ihr nicht auf die neuen Folgen warten könnt, gibt es diese bereits eine Woche im Voraus auf Disney+ und Joyn+ zu streamen. Mit der Verlängerung um Staffel 19 ist die Zukunft des Grey Sloan Memorial Hospital bis 2023 erstmal gesichert.



Den größten Überraschungserfolg bei ABC liefert die Mockumentary Abbott Elementary, die für eine 2. Staffel zurückkehren wird. Diese beleuchtet das stressige und extrem witzige Leben der Lehrenden an einer Grundschule in Philadelphia. Wann wir das neue Comedy-Juwel in Deutschland zu sehen bekommen, steht leider noch nicht fest.

Schaut hier den Trailer zum neuen Comedy-Hit Abbott Elementary:

Alle Serien, die von ABC abgesetzt oder beendet wurden

Black-ish – Serienende nach Staffel 8



Promised Land – abgesetzt nach Staffel 1



Queens – abgesetzt nach Staffel 1



Darüber hinaus wird auch die Serie Women of the Movement in der kommenden Saison nicht fortgesetzt. Bei dieser handelt es sich nämlich um eine 6-teilige Miniserie, die eine abgeschlossene Geschichte erzählt.

Was ist neu? Das sind die Serien-Neuheiten 2022/2023 bei ABC

Die Upfronts-Präsentation von ABC findet am 17. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten endgültig bekanntgegeben.



Avalon – Krimiserie von David E. Kelley und Michael Connelly

The Rookie: Feds – FBI-Spin-off zu The Rookie

Alaska – Dramaserie mit Hilary Swank

Not Dead Yet – Comedy mit Gina Rodriguez

Im Zuge der Pandemie hat sich einiges im US-Fernsehen verändert. So veränderten unter anderem die großen TV-Sender ihre bisherigen Entwicklungs-Strukturen – auch als Antwort auf den Erfolg von Streaming. Eine klassische Pilot-Saison, in der Dutzende Serienpiloten pünktlich vor den Upfronts produziert werden, gibt es in der bisherigen Form nicht mehr.

Sender wie ABC entscheiden vermehrt auf Basis von entwickelten Drehbüchern (anstatt teuer produzierter Piloten) und oft nicht mehr zu einem festgelegten Zeitpunkt (im Mai). Hauseigene Streamingdienste bieten zusätzlich mehr Freiheiten in der Programmgestaltung. Zum Beispiel bestellte ABC im vergangenen Jahr die Serie Maggie und entschied sich später dazu, diese lieber bei Hulu als im linearen TV-Programm unterzubringen.

Wo ihr die kommenden neuen ABC-Serien sehen könnt? Durch den Disney-Star-Bereich landen zukünftige ABC-Serien in den meisten Fällen zügig in Deutschland bei Disney+. Denn der Sender ABC ist Teil von Disney.



Weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen von den Upfronts:

Schaut im Podcast mit uns zurück auf die ersten 16 Jahre Grey's Anatomy

Im Streamgestöber-Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebigste medizinische Drama-Serie auf ihre Vitalwerte nach den ersten 16 Staffeln:

Egal ob ihr Grey's Anatomy-Abbrecher seid, die wissen wollen, wie es weiterging oder ob ihr jemanden zum Reden über 16 Jahre Seriengeschichte braucht: Hier seid ihr richtig.



