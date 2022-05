30 Serien-Lieblinge gnadenlos abgesetzt – sogar ein Netflix-Hit ist dabei

Die 5 großen US-Sender haben über die Zukunft zahlreicher Serien entschieden. Insgesamt 30 Serien werden nicht für neue Staffeln zurückkehren - 4 davon streamen bei Disney+ und eine bei Netflix.

Serien wie This is Us, Legacies, Legends of Tomorrow oder der in Deutschland bei Netflix streamende Denver-Clan erfreuen sich großer Beliebtheit und haben eine treue Fansbase. Für neue Staffeln werden sie aber nicht zurückkehren. Sie gehören zu den 30 Serien, die abgesetzt wurden.

Die diesjährigen Upfronts sind vorbei. Bei diesem Event entscheiden die 5 großen US-Networks ABC, CBS, FOX, NBC und The CW über das Schicksal Dutzender Serien und stellen das Programm für die kommende Season vor. Eine Übersicht aller abgesetzten und beendeten Serien haben wir euch hier zusammengestellt.

Disney-Sender ABC: Diese 3 Serien kehren nicht zurück

Black-ish – Serienende nach Staffel 8



Promised Land – abgesetzt nach Staffel 1



Queens – abgesetzt nach Staffel 1

Women of the Movement – Serienende nach Staffel 1 (Miniserie)



Die Serien-Neuheit Queens ist nach einer Staffel bereits wieder abgesetzt worden. Hierzulande ist die Musikserie über die Reunion in den 90ern bekannt gewordenen Hip-Hop-Girlgroup Nasty Bitches bei Disney+ im Bereich von Star erschienen.

Für Comedy-Fans ist der Abschied von Black-ish nach insgesamt 8 Staffeln gekommen. Deutsche Fans trifft das Ende noch nicht so hart, denn hierzulande warten wir immer noch auch die Veröffentlichung der 7. Staffel bei Disney+.

Abgesetzte Disney+ Serie: Schaut den Trailer zu Queens

Queens - S01 Trailer (English) HD

Dass die ABC-Serie Women of the Movement in der kommenden TV-Saison nicht fortgesetzt wird, kommt nicht überraschend. Denn bei dieser handelte es sich um eine Miniserie, die in sich abgeschlossen ist.

CBS killt ein Serienuniversum: Diese 6 Serien wurden abgesetzt

Mit der Absetzung von Magnum P.I.des Senders CBS endgültig aus. Diese Neuauflage der 80er-Jahre-Kultserie war zuvor mit den bereits beendeten Reboot-Krimiserien Hawaii Five-0 (nach 10 Staffeln beendet) und MacGyver (nach 5 Staffeln abgesetzt) direkt verknüpft.

Krimifans müssen sich derweil auch nach 6 Staffeln vom Justizdrama Bull verabschieden. Bulll läuft hierzulande bei 13th Street und im Free-TV bei Sat.1. Auch zwei Serien-Neuheiten schaffen es nicht in die nächste Season: die Krankenhausserie Good Sam mit Sophia Bush und die Bowling-Comedy How We Roll.

Trailer zur abgesetzten Krankenhausserie mit Sophia Busch und Jason Isaacs

Good Sam - S01 Trailer 2 (English) HD

Fox beendet 3 Serien – zwei davon streamen bei Disney+

Ein großer Sprung– abgesetzt nach Staffel 1

Our Kind of People – abgesetzt nach Staffel 1

Pivoting – abgesetzt nach Staffel 1

Der Verlust der neuen Serie Pivoting ist für einige Serienfans unter uns sicher leicht zu verkraften. Denn in Deutschland war sie

Etwas härter trifft da womöglich die Absetzung der beiden weiteren Serien-Neuheiten. Diese streamen hierzulande nämlich beide bei Disney+ im Bereich Star.

Nach nur einer Staffel abgesetzt: Trailer zur Disney+ Serie Ein großer Sprung

The Big Leap - S01 Upfronts Trailer (English) HD

NBC beendet This is Us, The Blacklist-Klon und weitere Serien

Für deutsche Serienfans ist die Absetzung der Neuheit The Endgame besonders ärgerlich. Jegliche Vorfreude auf den bevorstehenden Start am 29. Mai 2022 bei Sky wurde damit quasi im Keim erstickt. Denn die 10 Folgen der ersten Staffel des The Blacklist-Klons werden die einzigen bleiben.



Bereits seit Mai 2021 ist bekannt, dass die Kult-Serie This is Us mit der sechsten Staffel enden wird. Somit wird es in der nächsten Season keine neuen Geschichten der Familie Pearson zu sehen geben. Das Serienfinale wird in den USA am 27. Mai bei NBC zu sehen sein. Wann das Final in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

Aus für The Blacklist-Klon: Hier gibt's den Trailer zu The Endgame

The Endgame - S01 Trailer (English) HD

The CW setzt 11 Serien ab – darunter ein beliebtes Netflix-Exklusive

hat in diesem Jahr der Jugendsender The CW zu verzeichnen. So wurden nicht nureingestampft, sondern mit dem vorzeitigen Ende von Legacies auch das seit 2009 bestehende The Vampire Diaries-Franchise beendet

Für Netflix-Abonnent:innen ist die Absetzung des Denver-Clan-Reboots ärgerlich. In Deutschland wurde diese als Exclusive bei Netflix veröffentlicht. Dort soll im Laufe des Jahres die Staffel 5 noch erscheinen. In den USA war das Finale noch nicht zu sehen. Da können wir nur hoffen, dass die Serien-Verantwortlichen rechtzeitig von der Absetzung erfahren haben, um noch ein rundes Serienende zu kreieren.

Wir helfen durch die Serien-Trauer mit 20 neuen Serien-Highlights im Mai

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.