Schicksal von 19 Serien steht fest: The Blacklist, This is Us und mehr verlängert oder abgesetzt

Der US-Sender NBC hat über das Schicksal zahlreicher Serien wie The Blacklist, This is Us und La Brea entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

Egal ob The Blacklist, die emotionale Dramaserie This is Us oder die Krankenhausserie New Amsterdam: Die zahlreichen Serien des US-Senders NBC erfreuen sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Nun wird ein Urteil über das Schicksal von insgesamt 19 Serien-Lieblingen gefällt.

NBC ist eines der fünf großen US-Networks, das jedes Jahr im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Wie es um die Zukunft der NBC-Serien steht, haben wir in dieser Übersicht zusammengetragen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen NBC-Serien für die Saison 2022/2023.



The Blacklist, New Amsterdam & mehr: Alle Serien, die von NBC verlängert wurden

Nachdem im vergangen Jahr Good Girls und Brooklyn Nine-Nine beendet wurden, ist The Blacklist die letzte NBC-Serie, die uns auch weiterhin mit neuen Folgen in Deutschland auf Netflix beglückt. Eine kleine Ausnahme bildet dabei Brooklyn Nine-Nine. Denn: Deutsche 99-Fans warten derweil noch voller Spannung auf die Veröffentlichung der finalen 8. Staffel bei Netflix.

Bald auf Netflix: Schaut den Trailer zu The Blacklist Staffel 9:

The Blacklist - S09 Teaser Trailer (English) HD

Die 9. Staffel von The Blacklist wird in den USA noch bis Ende Mai ausgestrahlt und startet voraussichtlich im Sommer 2022 bei Netflix. Wer nicht so lange warten möchte und kein Problem mit englischem Originalton hat, kann die neuen Folgen von The Blacklist Staffel 9 schon jetzt bei Amazon kaufen *.

This is Us verabschiedet sich: Alle Serien, die von NBC abgesetzt oder beendet wurden

Bereits seit Mai 2021 ist bekannt, dass die Kult-Serie This is Us mit der sechsten Staffel enden wird. Somit wird es in der nächsten Season keine neuen Geschichten der Familie Pearson zu sehen geben. Das Serienfinale wird in den USA am 27. Mai bei NBC zu sehen sein. Wann das Final in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

Mit Highlight für Sci-Fi-Fans: Alle neuen Serien von NBC

Im kommenden Herbst 2022 und im Frühjahr 2023 können sich Serienfans wieder auf einige Neuheiten aus dem Hause NBC freuen. Das größte Highlight dabei sollte die Science-Fiction-Serie Quantum Leap sein. Dabei handelt es sich um ein Reboot der ikonischen Zeitreise-Serie Zurück in die Vergangenheit, deren Handlung hier 30 Jahre später fortgesetzt wird.

Wann und wo die neuen NBC-Serien in Deutschland zu sehen sein werden, ist leider noch nicht bekannt. Die Upfronts-Präsentation von NBC findet am 16. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten endgültig bekanntgegeben.



Hier findet ihr weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen:

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai 2022 bei Netflix, Amazon & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Mai 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things erwarten uns einige weitere Highlights im Mai. Wir haben die großen Streaming-Dienste abgeklappert und sprechen unsere Empfehlungen aus.



Welche Serien aus dem NBC-Programm schaut ihr?