Schicksal von 8 Disney+ Serien steht fest: Sind Die Simpsons und Co. verlängert oder angesetzt?

Fox hat über die Zukunft zahlreicher Serien wie Die Simpsons, Family Guy und Bob's Burgers entschieden. Viele davon streamen bei Disney+. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Im Rahmen der Upfronts präsentieren die großen US-Sender jedes Jahr im Mai ihr Programm für die kommende Serien-Saison. Mit dabei ist auch das TV-Network Fox. Neben Animationsserien wie die Simpsons und Family Guy gehört zu Fox auch die beliebte Katastrophen-Serie 9-1-1. Insgesamt acht Fox-Serien streamen hierzulande bei Disney+.



Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen Fox-Serien für die Saison 2022/2023.



Die Simpsons, Family Guy & mehr: Alle Serien, die von Fox verlängert wurden

Der Sender Fox hat ein breitgefächertes Programm an Animationsserien – mit dabei die langlebigen Hits Family Guy und Bob's Burgers. Dieses wird demnächst sogar um zwei neue Cartoon-Serien erweitert.

Die Zukunft der Kultserie Die Simpsons, welche mittlerweile zum Hause Disney gehören, ist bereits bis 2023 und damit Staffel 34 gesichert. In Deutschland laufen die neusten Simpsons-Folgen bei ProSieben und Disney+.



9-1-1 ist eine der besten Katastrophen-Serien: Hier gibt's den Trailer zu Staffel 5

911 - S05 Teaser Trailer (English) HD

Alle Serien, die von Fox abgesetzt oder beendet wurden

Ein großer Sprung– abgesetzt nach Staffel 1

Our Kind of People – abgesetzt nach Staffel 1

Pivoting – abgesetzt nach Staffel 1

Das erste Absetzungsurteil vor den neuen Serien-Saison bei Fox traf die Musical-Dramedy Ein großer Sprung (im Original: The Big Leap). Die nach nur 11 Folgen eingestellte Serien ist in Deutschland bei Disney+ zu sehen. Auch die abgesetzte Dramaserie Our Kind of People streamt hierzulande bei Disney+.

Unklar ist hingegen noch das Schicksal folgender Serien von Fox:

Die Upfronts-Präsentation von Fox findet am 16. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten und verlängerter Serien endgültig bekanntgegeben.

Was ist neu? Das sind die Serien-Neuheiten 2022/2023 bei Fox

Viel konnte im Vorfeld über die Serienneuheiten von Fox noch nicht spekuliert werden. Denn erstmals produzierte der US-Sender vor den Upfronts keine einzige Pilotfolge. Die traditionelle Pilot-Saison gehört (zumindest im Hause Fox) der Vergangenheit an.

Vielmehr schicken Sender wie Fox potenzielle Serienprojekte mittlerweile das ganze Jahr über in Entwicklung und lassen in Writers Rooms Drehbücher schreiben, anhand derer schließlich eine Entscheidung gefällt wird. Somit legen sich Sender auch nicht zu früh fest, ob eine Serie eher im klassischen Fernsehen oder auf dem hauseigenen Streamingdienst zu sehen sein wird.

Diese Serien-Neuheiten erweitern bald das Programm von Fox:

Grimsburg – Animationsserie mit Jon Hamm

Accused – Crime-Anthologie vom Dr. House-Schöpfer



Krapopolis – Animation vom Rick and Morty-Ko-Schöpfer

Monarch – Country-Drama mit Susan Sarandon (ursprünglicher Januar-Start auf Herbst 2022 verschoben)



Die neuen Fox-Serien werden voraussichtlich im Herbst 2022 oder im Frühjahr 2023 an den Start gehen. Wann und wo die Serien-Neuheiten in Deutschland zu sehen und streamen sein werden, ist noch nicht bekannt. Erste Anlaufstelle wäre Disney+.

