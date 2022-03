Die Zukunft von 9 Serien steht fest: Riverdale und ein weiterer Netflix-Hit abgesetzt oder verlängert

Bekommt der Netflix-Hit Riverdale eine 7. Staffel? Der US-Sender The CW hat schon jetzt über die Zukunft von 9 Serien entschieden. Hier findet ihr die Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

Riverdale und Der Denver-Clan sind zwei Serien des US-Senders The CW, die in Deutschland bei Netflix zu streamen sind. Bevor im Mai die fünf großen US-Networks – das sind ABC, CBS, NBC, FOX und The CW – ihr Serien-Programm für die kommende Saison vorstellen, hat CW schon jetzt ein Urteil über das Schicksal mehrerer Serien getroffen. So steht bereits die Zukunft von zwei DC-Serien fest.

Hier gibt' die Übersicht der Absetzungen, Verlängerungen und der Serien, um die Fans noch bangen müssen.

Riverdale, Arrowverse & mehr: Alle Serien, die von The CW verlängert wurden

Deutsche Netflix-Fans können sich freuen, denn die Mystery-Teenieserie Riverdale kehrt im kommenden Herbst für eine weitere Staffel zurück. Ebenso bleiben Fans des Arrowverse schon jetzt die zwei Serien The Flash sowie Superman & Lois erhalten. Mit bald 9 Staffeln ist The Flash die am längsten laufende DC-Serie des Arrowverse.

Jede Menge DC: Um diese 12 Serien müssen Fans noch bangen

Insgesamt vier DC-Serien blicken derzeit noch einer ungewissen Zukunft entgegen – ebenso die in Deutschland bei Netflix zu sehende Reboot-Serie Der Denver-Clan (läuft in den USA unter dem Titel Dynasty).

Jetzt kostenlos streamen: 6 (!) neue Serien auf einen Schlag und du kannst alle an einem Abend durchbingen

Im letzten Jahr mussten sich Fans des Arrowverse schon von zwei Serien verabschieden. Ob auch dieses Jahr eine oder mehrere DC-Shows beendet werden, ist noch nicht bekannt. Über ihr Schicksal wird in den kommenden Monaten bis zu den Upfronts im Mai entschieden.

Noch nicht in Deutschland: Schaut den Trailer zu DC-Serie Naomi:

Naomi - S01 Teaser Trailer (English) HD





Alle Serien, die von The CW abgesetzt oder beendet wurden

Während die Schicksale zahlreicher CW-Serien noch ungewiss ist, zog der US-Sender bereits im vergangen Jahr den Stecker bei zwei Serien:

The Outpost - abgesetzt nach 4 Staffeln



The Republic of Sarah - abgesetzt nach einer Staffel



Es ist davon auszugehen, dass bis zu den Upfronts im Mai noch weitere Wackelkandidaten vorzeitig beendet werden. Denn die Absetzungen haben direkten Einfluss darauf, wie viele neue Serien The CW in der kommenden Season ins Programm aufnehmen kann.

Es gibt bereits drei heiße Kandidaten, die demnächst offiziell bestellt werden könnten. Neben der Prequel-Serie Walker: Independence werden bereits Pilotfolgen einer DC-Serie namens Gotham Knights sowie der Supernatural-Vorgeschichte The Winchesters produziert.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of the Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Welches Serien von The CW schaut ihr aktuell noch?