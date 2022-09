Diese 6 Schauspieler hätten beinahe Batman gespielt – kaum vorstellbar, aber wahr

Die Auswahl der Batman-Darsteller ist oft lang und hart. Es ist beinahe unglaublich, welche großen Namen bei der Auswahl schließlich abgelehnt wurden.

Unter den Batmen der Filmgeschichte findet jeder Fan seinen eigenen, gefeierten Favoriten. Vielen wird aber nicht bekannt sein, welche großen Namen sich unter den Fast-Fledermaushelden verstecken. Denn selbst für einige große Hollywood-Stars hat es beim Casting eben nicht ganz gereicht.

1. Fast-Batman: Willem Dafoe

© Columbia Tri-Star Filmgesellschaft mbhH Willem Dafoe in Spider-Man

Willem Dafoe wurde als grüner Kobold in Spider-Man weltbekannt und gilt häufig als einer der besten Spider-Man-Fieslinge. 13 Jahre vorher war er bereits in einem anderen Superhelden-Film angedacht, wie Collider berichtet. Er sollte in Tim Burtons Batman die Hauptrolle übernehmen. Schließlich ging sie an Michael Keaton.

2. Fast-Batman: Ethan Hawke

© Disney Ethan Hawke in Moon Knight

Ethan Hawke hat als Bösewicht Arthur Harrow in Moon Knight gerade erst seine erste Rolle im MCU abgelegt. Nach Keatons Ausstieg 1994 war er allerdings bereits für den dunklen DC-Ritter im Gespräch. Statt an Hawke ging die Hauptrolle in Batman Forever allerdings an Val Kilmer.

3. Fast-Batman: Joaquin Phoenix

© Warner Joaquin Phoenix als Joker

Bevor Christopher Nolan das Franchise mit Batman Begins neu auflegte, gab es Pläne zur Verfilmung der berühmten Comic-Vorlage Year One. Regisseur Darren Aronofsky wollte unbedingt Joaquin Phoenix für die Hauptrolle. Wegen Aronofskys Beharren auf der Besetzung des damals eher im Indie-Bereich bekannten Darstellers brachen die Produzenten das Projekt schließlich ab.

4. Fast-Batman: Billy Crudup

© Warner Billy Crudup in Justice League

Für Batman Begins suchte Christopher Nolan nach neuen Perspektiven für den dunklen Ritter. Eingeplant für die Rolle war unter anderem Billy Crudup, der dem DC-Helden eine Aura an Normalität ohne Prätentionen eingebracht hätte. Nolan entschied sich bekanntermaßen für Christian Bale. Crudup feierte mit Watchmen und Justice League dennoch diverse Auftritte im Superhelden-Genre.

5. Fast-Batman: Jake Gyllenhaal

© Tobis Film Jake Gyllenhaal in Prisoners

Neben Crudup war unter anderem auch Jake Gyllenhaal für die Hauptrolle des ersten Nolan-Batman angedacht. Der Schauspieler war zuvor bereits durch seine Hauptrolle in Donnie Darko bekannt geworden. Für den Beschützer Gothams reichte es letzten Endes aber nicht.

6. Fast-Batman: Josh Brolin

© Disney Josh Brolin als Thanos

Zack Snyder wollte sich mit Batman v Superman: Dawn of Justice von Nolans Vision absetzen und eine ältere, grimmigere Version des DC-Helden auf die Leinwand bringen. Die Idee schien Josh Brolin wie auf den Leib geschneidert. Am Ende ging die Rolle an Ben Affleck. Brolin verkörperte mit Thanos allerdings den bisher ikonischsten MCU-Fiesling.



7. Fast-Batman: Nicholas Hoult

© 20th Century Fox Nicholas Hoult als Hank/Beast

Marvel-Fans kennen und lieben Nicholas Hoult als Beast aus der X-Men-Reihe. Kürzlich hätte er beinahe die Franchise-Seiten gewechselt. Für The Batman war Hoult neben Robert Pattinson die einzige ernsthafte Wahl für die Hauptrolle. Pattinson setzte sich am Ende durch.

