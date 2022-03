Erst im Januar startete der neue Film von Guillermo del Toro in den deutschen Kinos. Ab morgen könnt ihr den ausgezeichneten Nightmare Alley bei Disney+ streamen.

Anfang des Jahres meldete sich Guillermo del Toro mit einem neuen Werk auf den hiesigen Leinwänden zurück. Nach seinem Oscar-Erfolg mit Shape of Water hat er den düsteren Thriller Nightmare Alley gedreht, der uns ins verschneite New York der ausklingenden 1930er Jahre entführt. Im Kino wollte den Film kaum jemand sehen.

Bei einem Budget von 60 Millionen US-Dollar (der teuerste Film aus dem Hause Searchlight Pictures!) konnte Nightmare Alley weltweit gerade einmal 37 Millionen US-Dollar einspielen. Damit gilt der Film als Flop, was sehr bitter ist: Viel zu selten erhalten Regisseure wie del Toro große Budgets, um ihre künstlerische Vision umzusetzen.

Ab morgen bei Disney+: Obwohl Nightmare Alley in Deutschland erst am 20. Januar 2022 in den deutschen Kinos startete, könnt ihr den Film ab morgen, dem 16. März 2022, schon bei Disney+ streamen.

Guillermo del Toros Nightmare Alley trifft bei Disney+ ein

Nightmare Alley gehört zu der Sorte an Mid-Budget-Kino, das sich an ein erwachsenes Publikum richtet und vom Aussterben bedroht ist. Besonders nach del Toros Siegeszug bei den Oscars war die Hoffnung groß, dass Nightmare Alley mehr Interesse auf sich zieht. Doch selbst der beachtliche Cast konnte nicht mehr Zuschauende anziehen.

An großen Namen mangelt es der Neuverfilmung von William Lindsay Greshams gleichnamigen Roman (1947 schon einmal unter dem Titel Der Scharlatan verfilmt) wirklich nicht. Bradley Cooper trifft als in der amerikanischen Gesellschaft aufsteigender Scharlatan u.a. auf Toni Collette, Willem Dafoe und Richard Jenkins.

Darüber hinaus bescheren uns Cate Blanchett und Rooney Mara eine kleine Carol-Reunion, während Ron Perlman, Mary Steenburgen und David Strathairn in weiteren Rollen auftreten. Nightmare Alley ist aber mehr als ein Schaulaufen der Stars. Del Toro dringt in seinem psychologischen Thriller tief in die Abgründe der Menschen ein.

Als Nightmare Alley in den Kinos kam, lautete unser Fazit wie folgt:

[...] Denn wenn der Kreis der Erzählung sich am Ende unerwartet schließt, erblüht plötzlich ein betörender Albtraum vor uns. Ein Albtraum, von dem wir nicht mal wussten, dass wir ihn träumen wollten.

Jetzt könnt ihr euch auf Disney+ in diesem trügerischen Neo-Noir verlieren.

