Drachenzähmen leicht gemacht 2 kommt: Ein Wort deutet Fortsetzung an – und einen Starttermin gibt's auch schon

Drachenzähmen leicht gemacht 2 ist in Arbeit und Teil 1 legt sogar eine Fährte, wie es im nächsten Live-Action-Remake von Drachenreiter Hicks und Nachtschatten Ohnezahn weitergeht.

Am heutigen 12. Juni 2025 startet die Neuverfilmung Drachenzähmen leicht gemacht in den deutschen Kinos. Wer die animierte Vorlage kennt, weiß, dass Hicks' und Ohnezahns Abenteuer drei Kinofilme umfasste. Um die Fortsetzung muss sich aber niemand sorgen, denn Teil 2 der Remake-Reihe wurde längst bestellt.



Drachenzähmen leicht gemacht 2 ist sicher und hat bereits ein Startdatum

Drachenzähmen leicht gemacht 2 hat schon im April, also drei Monate vor Kinostart, grünes Licht erhalten. Die Fortsetzung soll am 10. Juni 2027 starten. Das Sequel folgt also fast exakt zwei Jahre später auf Teil 1 der Live-Action-Variante des Fantasyfilms.



Wie schon bei den animierten Abenteuern und dem Remake nimmt abermals Dean DeBlois auf dem Regiestuhl Platz. Außerdem gilt die Rückkehr von Hicks-Darsteller Mason Thames, Astrid-Schauspielerin Nico Parker sowie Gerard Butler als Wikinger-Anführer Haudrauf als sicher.

Darüber, dass die jungen Stars zu schnell erwachsen werden, muss sich die Fantasy-Filmreihe übrigens keine Sorgen machen: Drachenzähmen leicht gemacht ist eine der wenigen Animationsfilmreihen, in der die jugendlichen Hauptfiguren von Film zu Film sichtlich altern.

So bereitete Drachenzähmen leicht gemacht schon in Teil 1 die Fortsetzung vor

Der animierte Film Drachenzähmen leicht gemacht 2, der dem Sequel wohl Pate stehen wird, spielt fünf Jahre später. Darin muss sich die Insel Berk dem feindlichen Drago Blutfaust und seiner Drachenarmee sowie Drachenjäger Eret stellen. Außerdem entdecken Hicks und sein geflügelter Nachtschatten-Freund Ohnezahn eine Eishöhle voller wilder Drachen und treffen auf einen anderen maskierten Drachenreiter. Ein Kampf um Frieden entbrennt – mit verheerenden Folgen und neuen Figuren, die in Teil 1 im Kino gerade schon subtil angedeutet werden.

Achtung, es folgen Spoiler für den zweiten Animationsfilm.

Wer als Fan im Kino aufpasst, wird beim Remake von Drachenzähmen leicht gemacht an einer Stelle aufmerken: Im Gespräch zwischen Hicks und seinem Vater fällt (anders als im ersten Animationsfilm) ein ganz bestimmtes Wort – der Name der angeblich von Drachen gefressenen Mutter des Wikinger-Jungen: Valka. Sie ist die maskierte Drachenreiterin, die schon vor Jahren erkannt hat, dass die Drachen keine blutrünstigen Bestien sind. Im Original wurde sie in Teil 2 und 3 von Cate Blanchett gesprochen.

Die große Frage, die sich Fans nun stellen, ist: Wird Cate Blanchett zurückkehren? Nach ihrem Auftritt in Thor 3: Tag der Entscheidung als nordische Göttin Hel bzw. Hela, dürfte der Schritt zur Wikingerin für sie kein Problem darstellen. Nur ob sie Zeit und Lust hat, bleibt abzuwarten. Schließlich wäre sogar Gerard Butler laut THR fast nicht aus dem Stimm-Cast in die reale Besetzung übergewechselt, weil seine Terminlage es anfangs nicht zuließ. Erst der Streik der Schauspielenden in Hollywood 2023 verschob einiges, sodass er auch in der Live-Action-Adaption zu Haudrauf werden konnte.

Genauso könnten sich übrigens auch die Sprecher von Drago und Eret – Djimon Hounsou und Kit Harington – für ihre Realfilm-Rollen in Drachenzähmen leicht gemacht 2 empfehlen.

