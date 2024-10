Dune 3 soll deutlich früher kommen als gedacht – Denis Villeneuve verrät 4 Figuren, die definitiv zurückkehren

Dune-Regisseur Denis Villeneuve macht sich doch schon viel früher an die Arbeit am dritten Teil der Sci-Fi-Saga. So dauert es vielleicht doch nicht bis 2027 bis zum Kinostart.

Drei lange Jahre lagen zwischen Dune und Dune: Part Two, mit denen Denis Villeneuve den ersten Roman aus Frank Herberts Sci-Fi-Romanvorlage adaptierte. Mit Dune 3 macht der Filmemacher sich als Nächstes daran, das Folgewerk Dune Messiah zu verfilmen, was nach bisherigen Einschätzungen frühestens 2027 fertig wird.

Nach neusten Informationen, die durch ein Villeneuve-Gespräch mit Deadline zutage kamen, könnte es aber doch viel früher so weit sein.

Dune 3 kommt früher als vermutet: Regisseur Denis Villeneuve ist schon wieder an der Arbeit

Im Interview mit dem Regisseur ließ dieser verlauten, dass seine Dune-Pause jetzt schon vorüber sei, was sich auch auf den Filmstart von Dune 3 auswirken müsste:

Nehmen wir an, dass ich dachte, nach dem zweiten Teil eine Pause machen werde, dass ich zurück in den Wald gehe und dort eine Weile bleibe, um mich zu erholen. Aber der Wald gefiel mir nicht wirklich und ich würde schneller als gedacht zurück hinter die Kamera gehen. Aber das ist alles, was ich sagen kann.

Auf konkrete Nachfrage hin, ließ Villeneuve sich noch ein geschätztes Startdatum im Jahr 2026 entlocken. Handelt es sich bei dem Warner-Mystery-Projekt, das für Dezember 2026 eingeplant ist, also doch um Dune 3?

Aktuell sitzt Villeneuve am Drehbuch zur Sci-Fi-Fortsetzung und ist schon sehr innig darin vertieft, wie er mit den Worten "Ich bin derzeit in der Schreib-Zone" bestätigte.

Diese 4 Dune-Charaktere müssen laut Villeneuve auf jeden Fall zurückkehren

Mit Dune 3 steuert Villeneuve sein letztes Dune-Projekt bei, das die Saga um Paul Atreides abschließt. Spätere Romane von Frank und Brian Herbert muss dann gegebenenfalls jemand anderes umsetzen. Vier bereits etablierte Figuren aus den ersten beiden Filmen müssen jedoch laut Regisseur wieder mit von der Sandpartie sein:

So Villeneuve: "Sie müssen zurückkehren. Sie sind der Haupt-Cast, wenn es passiert. Und mehr Würmer. Was soll ich sagen?"



Dune Messiah, die Vorlage zu Dune 3, spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Romans. Paul herrscht nach wie vor über den Wüstenplaneten Arrakis, doch seine Regentschaft wird durch eine sich zusammenbrauende Verschwörung bedroht. Sowohl die mystischen Frauen der Bene Gesserit, als auch die Raumfahrergilde, die gläubigen Tleilaxu und sogar einige Fremen wollen Paul vom Thron stürzen.



Adaptiert wurde diese Story bereits vor 20 Jahren als Miniserie namens Children of Dune, die man aktuell bei den Amazon-Kanälen von Galactic Stream und superfresh streamen kann. Eine brandneue Serie namens Dune: Prophecy startet bereits am 18. November 2024 auf Sky und nimmt uns 10.000 Jahre in die Vergangenheit der Sci-Fi-Welt mit.

Dune findet man unterdessen bei WOW und Sky Go in der Flatrate, Dune: Part Two bei Joyn PLUS+. Darüber hinaus gibt es den ersten Film andernorts als Leih- und Kauftitel, den zweiten Teil bisher nur als Kauftitel, etwa bei Amazon.