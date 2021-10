Dune hinter den Kulissen des Sci-Fi-Hypes: Timothée Chalamet & Co lachen in Chatgruppe über sich selbst

Dune-Star Timothée Chalamet gibt einen Einblick, wie er und seine Co-Stars selbstironisch den Hype um das Sci-Fi-Event des Jahres sehen ... und im Privaten kommentieren.

Denis Villeneuves Neuverfilmung von Dune tritt als Sci-Fi-Hype weiter ihren Siegeszug um die Welt an. Während der gerühmte Blockbuster bei uns seit dem 16. September im Kino zu sehen ist, steht der Start in den USA am 22. Oktober erst noch bevor. Und das heißt, dass die Stars weiter fleißig mithelfen müssen, die Werbetrommel zu rühren – was manchmal absurde Formen annehmen kann.



Die Dune-Stars privat: Timothée Chalamet und Co. lachen über ihren Anteil am Sci-Fi-Hype

Neben Pressetouren, Interviews, Roter-Teppich-Auftritten und mehr gehören auch Foto-Shootings zu den Verpflichtungen der Filmstars. Ein solches führte zuletzt Entertainment Weekly für eine Cover-Story zu Dune durch. In möglichst cooler Pose wurden Timothée Chalamet und seine Co-Stars hierfür (unter anderem in einem Feld) in Szene gesetzt.

Was die Schauspieler:innen privat über solche Auftritte denken, bekommen die Magazin-Leser:innen und Filmfans normalerweise nicht mit. Doch der Dune-Crew dürfen wir nun dafür danken, dass von den internen Witzeleien etwas nach außen gedrungen ist.

Bei Instagram teilte Timothée Chalamet in seinen Stories einen Austausch, den er offenbar in einer privaten Dune-Chatgruppe mit seinen Co-Stars Oscar Isaac und Josh Brolin hatte:



Einmal ganz davon abgesehen, dass offenbar eine Chatgruppe der Dune-Stars existiert (wo können wir dafür den Zugang beantragen?), gibt das interessante Einblicke: Timothée Chalamet wirft uns mit seiner geteilten Insta-Story mitten in ein Gespräch, das sich (mindestens zwischen ihm, Oscar Isaac und Josh Brolin) entfaltet hat und ganz offensichtlich auf das EW-Cover-Fotoshooting zu Dune bezieht. Die in Szene gesetzten Dune-Darsteller kommentieren dabei selbstironisch ihren Boyband-Auftritt:

Oscar Isaac: Total. Wir sehen wie eine WIRKLICH beschissene Band aus.

Josh Brolin: Wir SIND eine wirklich beschissene Band.

Wir sind sowas von bereit für die "beschissene Dune-Band"

Wäre Timothy Chalamet dann der Leadsänger dieser schlechten Band? Javier Bardem gehört definitiv an die Drums und Brolins Hände sehnen sich förmlich nach einer Gitarre, die Dunes Wüstenklänge untermalt (was sein im Buch musikalischer Charakter Gurney Halleck nur bekräftigen würde).

Insbesondere da Dune selbst als Sci-Fi-Epos (z.B. mit bedeutungsschwangeren Wüstenmäusen) einen sehr ernsten Ton anschlägt, ist es amüsant zu sehen, dass die Schauspieler ihre Promo-Tour mit (beißendem) Humor hinnehmen. Vielleicht ist der Chat ja sogar als Gruppen-Therapie zermürbender Presse-Auftritte wirkungsvoll.

Und wer weiß: Wenn die Boyband-Idee zündet, dürfen die Witzereißer vielleicht Hans Zimmers nächsten Soundtrack einsingen, falls Dune: Teil 2 kommt. Bliebe als letzte Frage nur noch zu klären, ob Oscar Isaac und Josh Brolin wussten, dass Timothée Chalamet ihren privaten Chatverlauf teilen würde und was Javier Bardem als viertes Bandmitglied dazu sagt.



