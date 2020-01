Dune und noch viel mehr: Alle Science-Fiction-Filme 2020 mit deutschem Kinostart

Das Kinojahr 2020 hält für Science-Fiction-Liebhaber ein paar galaktische Leckerbissen bereit, die es sich vorzumerken lohnt. Freut euch auf neue Ghostbusters und Godzillas.

Seid ihr bereit, in zukünftige Welten, neue Galaxien und dystopisches Kopfkino abzutauschen? Dann seid ihr als Kinogänger hier richtig, denn wir stellen euch die Sci-Fi-Starts 2020 vor.

Wer nach unserer Vorschau auf die Horrorfilme 2020 und die Fantasyfilme 2020 nach mehr giert, kann sich im Anschluss an die Science Fiction 2019 auch einen Überblick zu den Science-Fiction-Filmen 2020 mit deutschen Kinostart verschaffen. Superheldenfilme 2020 mit Sci-Fi-Anteil findet ihr bald an anderer Stelle.

Science Fiction 2020: Das sind die deutschen Kinostarts

Diese Liste sieht noch recht überschaubar aus. Unter den angekündigten Science-Fiction-Filmen 2020 ohne Startdatum könnte aber noch das eine oder andere interessante Werk den Sprung auf die Leinwand schaffen.

Chancen auf einen Kinostart haben sich selbst entzündende Schüler in Spontaneous, französische Todesfallen in Meander, deutsche Astronautinnen in Haven: Above Sky, die Weltraum-Bevölkerungsmission der Voyagers, blinde Passagiere Richtung Mars in Stowaway, das Zeitschleifen-Sonderkommando Boss Level sowie Tom Holland auf dystopischen Planeten in Chaos Walking.

Ebenfalls Kino-Ambitionen kann sich der vertikale Snowpiercer The Platform ausmalen, genauso die technisierte Liebessuche in Reminiscence, der Roboter-Kind-Klon in Die Last geboren zu sein, Keanu Reeves fortgesetzte Zeitreise in Bill & Ted Face the Music, Episoden-Sci-Fi in Warning und Liebe in Zeiten von Erinnerungsverlust bei Little Fish.

Aus 2019 dürften außerdem die Superkraft-Verfolgten aus Code 8 und der Zeitreise-Rausch Synchronic ihren Weg nach Deutschland finden.

Wer mit dem bisherigen schmalen Sci-Fi-Angebot der Kinostarts 2020 also unzufrieden ist, der kann noch darauf hoffen, dass sich im Laufe der Monate weitere Einträge dazugesellen werden.

Von welchem Science-Fiction-Film 2020 erhofft ihr euch am meisten?