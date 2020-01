Von James Bond bis Top Gun: Alle Fortsetzungen 2020 im Kino

Die Kinostarts aller fortgesetzten Filme 2020 haben wir in dieser Übersicht für euch als Liste zusammengestellt. Da ist bestimmt für jeden ein Sequel dabei, auf das es sich dieses Jahr zu freuen lohnt.

Die Fortführung einer Geschichte kann ein ganzes Franchise anstoßen. Sequels erfreuen sich nicht zuletzt deshalb so großer Beliebtheit, weil sie dem Zuschauer erlauben, zu alten liebgewonnenen Charaktere und Schauplätzen zurückzukehren. Das ist nach den Sequels 2019 im Kinojahr 2020 nicht anders.

Nach den Horrorfilmen 2020, den Fantasyfilmen 2020, den Science-Fiction-Filmen 2020, den Superheldenfilme 2020 und den Animationsfilmen 2020 werfen wir also einen Blick auf alles Sequels 2020 mit deutschem Kinostart. Ganz unten haben wir auch Prequels, Spin-offs und alles, was dieses Jahres irgendwo in der Schnittmenge dazwischen liegt, mit eingeschlossen.



Sequels 2020: Die Kino-Fortsetzungen des Jahres

Horrorfilm-Sequels 2020

Animierte und Kinderfilm-Sequels 2020

Die Undefinierbaren 2020: Irgendwas zwischen Spin-off, Reboot und losem Sequel

Prequels 2020

Zu den Sequels 2020 gesellen sich natürlich auch bei Streamingdiensten wie Netflix langerwartete Fortsetzungen, z.B. To All the Boys: P.S. I Still Love You und The Kissing Booth 2. Diese bleiben bei unserer Kinovorschau für 2020 allerdings außen vor.

Ob die Fortsetzungen die Erwartungen der Zuschauer, die von ganzem Herzen an den vorangegangenen Filmen hängen, erfüllen können, wird dann der Kinobesuch zeigen müssen.

Dem Kinostart von welchem Sequel 2020 fiebert ihr am meisten entgegen?