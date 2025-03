Eine der besten Serienfolgen aller Zeiten ist erst 6 Tage alt: Sie lässt selbst The Boys alt aussehen und ihr könnt sie bei Amazon streamen

Amazons Serie Invincible muss sich in Sachen Gewalt vor The Boys oder Game of Thrones nicht verstecken. Das Staffel 3-Finale gehört laut IMDb-Bewertung zum Besten, was die Serienwelt zu bieten hat.

Harmlose Superhelden sind out. Das beweist auf Amazon Prime Video nicht nur The Boys, sondern auch das brutale Animationsspektakel Invincible. Über die Jahre hat die Serie immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Das Staffel 3-Finale gehört jetzt offenbar zu den besten Serien-Episoden aller Zeiten. Besser als The Boys: Invincible-Fans verleihen Amazon-Folge Bestnoten Wie die IMDb -Bestenliste zeigt, steht das Staffel 3-Finale mit dem Titel Ich dachte schon, du würdest nie die Klappe halten! gegenwärtig auf Platz 12 aller Serien-Episoden überhaupt. Platz 1 belegt das Serienfinale von Breaking Bad, Platz 2 das Serienfinale von Six Feet Under - Gestorben wird immer. Bis Platz 12 folgen unter anderem die vorletzte Folge von BoJack Horseman und die Rote Hochzeit in Game of Thrones. The Boys-Episoden sucht man vergebens. Schaut euch hier den Trailer zu Invincible Staffel 3 an: Invincible dreht sich um den jungen Mark (Originalstimme: Steven Yeun), der als Sohn des übermächtigen Superhelden Omni-Man (J.K. Simmons) aufwächst. Als auch seine Kräfte immer mehr zu wachsen beginnen, kommt er langsam hinter das finstere Geheimnis seines Vaters. Staffel 3 beginnt mit einem Zerwürfnis: Mark wendet sich gegen seinen Mentor Cecil (Walton Goggins), als er herausfindet, dass er ihn belogen hat. Eine blutrünstige Schlacht beginnt, von der nur die Feinde der beiden profitieren. Das Finale erschien am 13. März. Wie geht es nach dem Staffel 3-Finale mit Invincible weiter? Invincible Staffel 4 hat von Amazon bereits im Juli 2024 grünes Licht bekommen. Wann neue Folgen erscheinen werden, steht aber noch nicht offiziell fest. Zwischen den bisherigen Staffeln lag jeweils mehr als ein Jahr Zeit, daher gehen wir frühestens von einem Starttermin Mitte 2026 aus. Serien-Macher Robert Kirkman plant mit sieben bis acht Staffeln insgesamt. Podcast: Die 15 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co. Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die 15 Serien-Highlights im März umfassen neben Fantasy-Nachschub bei Amazon auch die mit Spannung erwartete Rückkehr des Marvel-Helden Daredevil sowie zwei neue Serien aus Netflix’ größtem Thriller-Universum und eine Hollywood-Comedy mit 1000 Cameos.