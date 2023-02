Einen Indiana Jones-Film wie Teil 5 haben wir noch nie gesehen – das gigantische Budget ist der nächste Beweis

Indiana Jones und der Ruf des Schicksals verewigt sich jetzt schon in einer Top 10-Liste. Das heiß erwartete Indy-Finale mit Harrison Ford in der Hauptrolle ist einer der teuersten Filme aller Zeiten.

Im Juni greift Harrison Ford ein letztes Mal zu Hut und Peitsche, um sich als Indiana Jones auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schatz rund um den Globus zu begeben. Dieses Mal verschlägt es den Abenteurer und Archäologen in die 1960er Jahre, wo der Kalte Krieg tobt und der Wettlauf ins All die Weltgeschichte bestimmt.

Für Fords Abschiedsvorstellung haben Disney und Lucasfilm keine Kosten und Mühen gescheut. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals ist nicht nur der teuerste Film der Reihe. Er geht auch als eine der bis dato kostspieligsten Filmproduktionen in die Geschichtsbücher ein, wie Forbes in einem Bericht zusammenfasst.



Harrison Fords Indiana Jones-Rückkehr ist einer der teuersten Filme aller Zeiten

Indiana Jones 5 hat ein Budget von 294,7 Millionen US-Dollar verschlungen. Damit übertrifft die jüngste Fortsetzung mühelos die Kosten der ersten vier Teile. Ein Grund dafür ist natürlich die Inflation. Dennoch ist zu beobachten, dass Blockbuster-Produktionen immer größer, aufwendiger und damit auch teuer werden.

Budget und Einspiel der bisherigen Indiana Jones-Filme:

Teil 1: 18 Millionen US-Dollar Budget, 390 Millionen US-Dollar Einspiel



18 Millionen US-Dollar Budget, 390 Millionen US-Dollar Einspiel Teil 2: 28 Millionen US-Dollar Budget, 333 Millionen US-Dollar Einspiel

28 Millionen US-Dollar Budget, 333 Millionen US-Dollar Einspiel Teil 3: 48 Millionen US-Dollar Budget, 474 Millionen US-Dollar Einspiel



48 Millionen US-Dollar Budget, 474 Millionen US-Dollar Einspiel Teil 4: 185 Millionen US-Dollar Budget, 790 Millionen US-Dollar Einspiel



Der Trailer zu Indiana Jones und der Ruf des Schicksals deutet an, dass uns ein ganz besonderer Teil der Reihe erwartet. Im Rahmen einer großen Flashback-Sequenz kehren wir zurück ins Jahr 1944. Solche Rückblicke hat es bereits gegeben. Neu ist allerdings die filmische Herangehensweise: Harrison Ford wurde digital verjüngt.



Hier könnt ihr den Trailer zu Indiana Jones 5 schauen:

Indiana Jones und der Ruf des Schicksals - Trailer (Deutsch) HD

Bei der digitalen Verjüngung handelt es sich um einen komplexen Prozess, der sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Indiana Jones 5 ein solch hohes Preisschild trägt. Aktuell befindet sich die Fortsetzung unter den zehn teuersten Filmen überhaupt.



Die Top 10 der teuersten Filme:

Die Liste ist mit Vorsicht zu genießen, nicht nur aufgrund der Inflation, die hier nicht eingerechnet ist. Während bei Indiana Jones 5 dank Steuererklärungen etc. eine konkrete Zahl benannt werden kann, werden die meisten Budgets nicht offiziell kommuniziert. Im Fall von Avatar 2: The Way of Water gibt es etwa Aussagen, die von einem Budget bis zu 460 Millionen US-Dollar sprechen.

Indiana Jones und der Ruf des Schicksals startet am 29. Juni 2023 im Kino.

