Einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre kommt aus Deutschland – und kaum jemand kennt ihn

Der deutsche Genre-Film Dawn Breaks Behind the Eyes läuft unter dem Radar. Das muss sich ändern. Denn er ist der mutigste und beste Film, den das Land derzeit zu bieten hat.

Dawn Breaks Behind the Eyes ist atmosphärisch und ästhetisch so stimmig, dass man meinen könnte, Regisseur Kevin Kopacka mache das schon ewig. Dabei ist es erst sein zweiter Langfilm. Mit ihm räumte er auf Festivals viele Preise ab. Zurecht: Unter den vielen Eberhofer-Krimis und Rundfunk-Schmonzetten ist dieser Indie-Kracher das Beste, was dem deutschen Film passieren konnte.

Der Film eröffnet mit einer Autofahrt ins Nirgendwo. Man muss an Shining denken. Zwar erklingt kein Dies Irae aus den Wolken, dafür wird im Auto pausenlos genörgelt. Er, der Nörgler, ist Dieter (Frederik von Lüttichau), ein unausstehlicher Egomane. Sie ist Margot (Luisa Taraz), feinfühlige Gattin und reiche Erbin eines Schlosses. Dort wollen sie hin. Als sie ankommen, macht Dieter im Keller eine unheimliche Entdeckung: eine Gestalt im Dunkel. Dann verliert er die Autoschlüssel. Für diese Nacht sitzen sie fest. Bald müssen sie feststellen: Sie sind nicht allein, denn jemand beobachtet ihr zankendes Schauspiel genauestens.



Dawn Breaks Behind the Eyes überrascht mit Twist, den niemand kommen sieht

Kopacka zieht von Beginn an alle Register. Die Optik ist verspielt, das körnige Bild erscheint mal fiebrig verwaschen, mal kalt und klar. Es könnte aus den 70er Jahren stammen. Was anfangs wie ein unnötiger Kunstgriff aussieht, entpuppt sich bald als geniales Stilmittel.

Es folgen milde Spoiler für die erste halbe Stunde des Films.

© Crossbones GmbH Dawn Breaks Behind the Eyes

Kopacka und Co-Autorin Lili Villányi stellen bei Minute 30 nämlich alles auf den Kopf. Nach einer extrem brutalen Szene heißt es plötzlich: "Gut Leute, Drehschluss". Das verkündet Eva (Anna Platen), Assistentin und Freundin des Regisseurs Gregor Grause (Jeff Wilbusch). Alles was bislang geschah, passierte nur im Film-im-Film. Aus Dieter wird Schauspieler Klaus, aus Margot wird Lilith. Nimm das, Tyler Durden!

Von Kniffen wie diesem gibt es in Dawn Breaks Behind Her Eyes mehrere. Es sind ironische Spitzen, die den Eindruck erwecken, als würde sich Kopacka als Regisseur selbst nicht ganz ernst nehmen. Oder zumindest: Als wolle er Kritik am Regie-Kult üben, der Filme als Schöpfung eines einzigen Genies auf dem Regiestuhl versteht. Stanley Kubrick zitiert er trotzdem. Hier und da gibt es Szenen, die an Eyes Wide Shut erinnern, zum Beispiel an die Orgie mit den vielen Masken und noch mehr nackter Haut.

Kopacka und sein Team schaffen intensive Sequenzen, die berauschte, schwitzende, ineinander verschlungene Körper zeigen. Ein bisschen erinnert es an Suspiria, ein bisschen an Climax. Gut so. Denn es sind Momente, die auch das deutsche Kino einmal hervorgebracht haben sollte.

Bei Dawn Breaks Behind the Eyes verschwimmen Traum und Wirklichkeit

„In Dawn Breaks Behind the Eyes geht es ums Gefangen sein“, sagte Kopacka über seinen Film im Interview . Um die Möglichkeit auszubrechen, um das Brechen von Zyklen. Der Weg von Regie-Assistentin Eva wird im Film am eindringlichsten beschrieben: Sie muss Ihrem Freund, dem Regisseur, durch Schaffenskrisen helfen. Sie muss aber vor allem erkennen, dass ihr dies auf Dauer nur Leid beschert und schließlich einsehen, dass sich etwas ändern muss. Sie muss ausbrechen, auch aus diesem Schloss.

© Crossbones GmbH Dawn Breaks Behind the Eyes

Traumsequenzen entführen in ihr Innenleben. Hier stolziert ein Pfau durchs Bild, dort sitzt ein weißer Hase, dem Eva durchs Fell fährt. Sie muss, wie der Titel des Horrorfilms andeutet, aus diesem Traum erwachen.

Dawn Breaks Behind the Eyes zeigt, was der deutsche Horrorfilm kann – wenn man ihn lässt

Dawn Breaks Behind the Eyes ist ein Film mit Film im Film, der mit seinem Publikum spielt. Dieser etwas weirde Genre-Klumpen entpuppt sich als Perle. Er beginnt als Haunted-House-Horrorfilm und verwandelt sich in ein selbstkritisches, in sich verschränktes Meta-Stück mit wunderschöner Optik. Am Ende kommt alles zusammen und der Film macht dabei eines deutlich: Man braucht sich hierzulande vor amerikanischer Konkurrenz wie The Witch oder Hereditary - Das Vermächtnis nicht zu verstecken. Nach Heilstätten und Schlaf gibt es jetzt also Dawn Breaks Behind The Eyes. Der deutsche Film ist on fire, wenn man ihn lässt. Und das sollten auch die Vertreter der Filmförderung langsam begreifen.

In Deutschland hat sich Tiberius die Rechte an Hinter den Augen die Dämmerung (so der vorläufige deutsche Titel) gesichert. Am 15. Dezember 2022 soll der Horrorfilm digital veröffentlicht werden und 13. Januar dann auf DVD und Blu-ray.

Habt ihr Dawn Breaks Behind the Eyes schon gesehen? Hat Euch der Twist auch so vom Hocker gehauen?