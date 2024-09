Eines der gruseligsten Filmmonster aller Zeiten kehrt zurück – im Trailer zur Horror-Neuauflage von 83 Jahre altem Klassiker

Für Horror-Fans beginnt das nächste Jahr gleich mit einem Kracher: Universal bringt den neuen Wolf Man im Januar 2025 ins Kino. Was uns bei dem Film erwartet, zeigt der erste Teaser-Trailer.

Das Dark Universe ist tot, doch die Filmmonster von Universal leben weiter. Nachdem Der Unsichtbare vor vier Jahren zum Überraschungserfolg avancierte, kündigt sich die nächste Neuerfindung einer legendären Gestalt des Grauens an, die seit Jahrzehnten und Angst und Schrecken im Kino sorgt. Der Wolf Man kehrt zurück.

Die Hollywood-Version der Werwolf-Folklore eroberte erstmals 1941 in Form von Der Wolfsmensch die große Leinwand. Heute gilt der Film als Klassiker des Genres und wurde mehrmals neu aufgelegt. Die jüngste Version kommt von Leigh Whannell, der ebenfalls den Unsichtbaren mit einem genialen Twist zurück ins Kino gebracht hat.

Erster Teaser-Trailer zu Wolf Man: Christopher Abbott verwandelt sich in den gruseligen Wolfsmenschen

Wolf Man - Teaser Trailer (English) HD

Der letzte große Werwolf-Film aus dem Hause Universal, Wolfman mit Benicio del Toro, war in der Vergangenheit angesiedelt. Die kommende Neuauflage verlagert die Geschichte in die Gegenwart. Genauso wie bei Der Unsichtbare bekommen wir dadurch ein klassisches Filmmonster aus einer frischen Perspektive zu Gesicht.

Gespielt wird der neue Wolf Man von Christopher Abbott, der dank Filmen wie Piercing, Possessor und It Comes at Night bestens vertraut ist mit dem Horror-Genre. Ihm zur Seite steht die überaus talentierte Julia Garner, die erst dieses Jahr mit The Royal Hotel eine Horror-Tortur im Kino erlebte. Jetzt stellt sie sich dem Grauen im Familienhaus.

Die Geschichte von Wolf Man dreht sich um einen Mann namens Blake (Abbott), der in San Francisco lebt und das abgelegene Haus seiner Eltern in Oregon erbt. Mit seiner Frau Charlotte (Garner) entscheidet er sich, dorthin zu ziehen. Es dauert jedoch nicht lange, bis in der ländlichen Idylle seltsame Dinge vor sich gehen.

Wolf Man-Remake mit langer Vorgeschichte: Sogar Ryan Gosling wollte das Horror-Monster spielen

Der neue Wolf Man-Film hat eine lange Geschichte hinter sich. Ursprünglich wurde das Projekt 2014 als Teil des Dark Universe angekündigt, das drei Jahre später von Die Mumie offiziell losgetreten wurde ... und keine Zukunft in Hollywood hatte. Stattdessen fokussierte sich Universal wieder auf Standalone-Filme wie Der Unsichtbare.

Nachdem das Projekt überholt worden war, zeigte Ryan Gosling großes Interesse an der Hauptrolle und hatte auch den perfekten Regisseur am Start: Derek Cianfrance, mit dem Gosling Blue Valentine und The Place Beyond the Pines gedreht hatte, sollte bei Wolf Man die Regie übernehmen. Schlussendlich verließen beide den Film.

Dieser Moment markiert die Geburtsstunde des Wolf Man, der jetzt tatsächlich ins Kino kommt. Nach dem Ausstieg von Gosling und Cianfrance übernahm Whannell die Regie, obwohl er sich zuerst dagegen entschieden hatte. Am 16. Januar 2025 erfahren wir, was er sich für seine Version des Horror-Monsters ausgedacht hat.