"Er wird niemals vergessen": Der Pate-Star James Caan mit 82 Jahren gestorben

Als Sonny Corleone in Francis Ford Coppolas Der Pate wurde Schauspieler James Caan weltberühmt. Am Mittwoch ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Es dauerte ein paar Jahre, doch als James Caan in der Rolle des Sonny Corleone mit seinem Auto in eine Mautstelle einbog, begab er sich geradewegs in den Kino-Olymp. Dass uns das tragische Schicksal des brutalen Sonny in Der Pate derart mitnimmt, ist Caan zu verdanken. Er perfektionierte die harten Kerle mit weichem Kern, aber bewies im Laufe einer langen Karriere seine Vielseitigkeit. Wie gestern bekannt wurde, ist James Caan gestorben.

James Caan: Der Mafioso schlechthin war das Kindheit jüdischer Eltern aus Deutschland

In späteren Jahren spielte James Caan mit seinem Image als Mafia-Don. Er gab 1999 die komödiantische Variante als zukünftiger Gangster-Schwiegervater in Mickey Blue Eyes an der Seite von Hugh Grant und zog den düsteren Schlussstrich als "The Big Man" unter Lars von Triers Dogville von 2003.

James Grays Kriminalfilm The Yards - Im Hinterhof der Macht mit Mark Wahlberg und Joaquin Phoenix ist zumindest in Sachen Milieu näher an der Realität von Caans Biografie. Denn der spätere Schauspieler kam 1940 als Kind jüdischer Immigranten aus Deutschland zur Welt. In Queens, dem Stadtteil, in dem auch The Yards spielt, wuchs er als Sohn eines Fleischers auf.

© MGM James Caan in Thief - Der Einzelgänger

An der Universität lernte er Francis Ford Coppola kennen, der ihn 1969 als Footballspieler mit Hirnschaden in Liebe niemals einen Fremden besetzte und mit ihm nach Der Pate im Veteranen-Drama Der Steinerne Garten /1987) arbeitete. Coppola beschrieb seine Beziehung zu James Caan zum Abschied gegenüber Deadline so:

Jimmy war jemand, der mich in meinem Leben länger und näher begleitet hat als alle Filmmenschen, die ich jemals kannte. Von den frühesten Tagen, wo wir bei Liebe niemals einen Fremden zusammenarbeiteten, und vorbei an allen Meilensteinen in meinem Leben, werden seine Filme und die vielen großen Rollen, die er spielte, niemals vergessen werden. Er wird immer mein alter Freund aus Sunnyside sein, mein Mitarbeiter und einer der lustigsten Menschen, die ich jemals kannte.

Sonny Corleone war eine unter vielen großen Filmrollen für James Caan

Bis zu seinem oscarnominierten Durchbruch in Der Pate (1973) war James Caan in TV und Kino tätig, er drehte mit Legenden des klassischen Hollywood-Kinos, darunter Howard Hawks (El Dorado, 1966), und des New Hollywoods, wie Robert Altman (Countdown - Start zum Mond, 1968).

Der Auftritt im Mafia-Epos Der Pate veränderte alles. James Caan wurde zu einem der Gesichter des 70er Jahre-Kinos in den USA, was sich auch an den Filmen ablesen lässt, die er ablehnte. Die beeindruckende Liste reicht von French Connection - Brennpunkt Brooklyn über Einer flog über das Kuckucksnest bis hin zu Apocalypse Now.

© Concorde Nicole Kidman und James Caan in Dogville

Trotzdem spielte er in einigen teils zu Kult gewordenen Filmen, oft mit starkem Genre-Einschlag. Er brillierte im Kriminalfilm Spieler ohne Skrupel (1974), gab die Hauptrolle in der Sci-Fi-Dystopie Rollerball (1975) und bewies seine Härte im Actionthriller Die Killer-Elite (1976). Eine seiner ganz großen Rollen fand James Caan in Michael Manns Heist-Meisterwerk Thief - Der Einzelgänger (1981). Darin entdeckte er unter der kühlen Oberfläche seines professionellen Juwelendiebs Untiefen von Melancholie und Sehnsucht nach einem anderen Leben.

Thief war einer von mehreren kommerziellen Misserfolgen in den frühen 80ern, weshalb Caan eine mehrjährige Pause einlegte. Er kehrte in alter Stärke zurück, fand sich als Schriftsteller in der Stephen King-Verfilmung Misery in einem Psychokrieg wieder und wechselte elegant in Altersrollen.

Erfüllte späte Karriere-Jahre warteten auf James Caan, denn was will man anderes von einem Schauspieler behaupten, der im selben Jahr in Dogville und Buddy - Der Weihnachtself zu sehen war?

Wie seine Familie in einem letzten Tweet bekannt gab, ist James Caan am Mittwochabend gestorben ist. Er wurde 82 Jahre alt.