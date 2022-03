Erleichterung für Harry Potter-Fans: Eine der wichtigsten Figuren kehrt doch noch in Phantastische Tierwesen 3 zurück

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse startet in wenigen Tagen im Kino. Jetzt haben Harry Potter-Fans Gewissheit, dass eine bisher vermisste Figur in der Fantasy-Fortsetzung zurückkehrt.

Wo ist Tina Goldstein in Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse? Seit Monaten stellen sich Harry Potter-Fans diese Frage. Obwohl die von Katherine Waterston verkörperte Zauberin in den ersten zwei Teilen zum Hauptcast gehörte, war sie bisher in keinem Trailer zu sehen. Es existiert nicht einmal in Szenenbild mit ihr.

Nach diversen Theorien und Spekulationen sorgt ein neuer TV-Spot für Erleichterung: Tina Goldstein taucht definitiv im Film auf, auch wenn ihre Rolle voraussichtlich nicht sehr groß ausfällt. Nachfolgend könnt ihr euch das Video anschauen. Waterstons Rückkehr ins Harry Potter-Universum findet in einer verschneiten Straße statt.

Harry Potter: Neuer TV-Spot zu Phantastische Tierwesen 3

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - TV Spot Tina Goldstein (English)

Gegenüber von Waterston steht eine Figur, von der nur der Rücken zu erkennen ist. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Eddie Redmaynes Newt Scamander oder dessen Bruder Theseus, der von Callum Turner gespielt wird und in Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen zum ersten Mal in Erscheinung trat.

© Warner Bros. Katherine Waterston als Tina Goldstein in Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse

Der Fokus des neuen Tierwesen-Films liegt jedoch auf zwei anderen Figuren: Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald. Jude Law übernimmt erneut die Rolle des Hogwarts-Schulleiters, nachdem er diese schon im Vorgänger inne hatte. Bei Grindelwald erwartet uns eine Neubesetzung. An die Stelle von Johnny Depp tritt Mads Mikkelsen.

Phantastische Tierwesen 3 startet am 7. April 2022 in den deutschen Kinos. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Harry Potter-Ableger.

