Erleichterung für Marvel-Fans: Offizieller Daredevil-Schauspieler im MCU bestätigt

Werden wir Charlie Cox jemals wieder als Daredevil sehen? Marvel-Chef Kevin Feige klärt über den Status quo des roten Teufels im MCU auf.

In der Netflix-Serie Marvel's Daredevil, die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens in das Marvel Cinematic Universe eingebettet war, spielte Charlie Cox die Rolle des titelgebenden Superhelden. Mit der Schließung von Marvel Television vor zwei Jahren hat diese Ära jedoch ein abruptes Ende gefunden. Seitdem fragen sich Fans, wie es um die Zukunft de roten Teufels bestellt ist.

Der von Charlie Cox verkörperte Daredevil ist ein großer Fan-Favorit, gehört nun allerdings einem Teil des MCU an, der mehr und mehr an Bedeutung verliert. Grund dafür sind die neuen Marvel-Serien, die direkt von Marvel Studios für den Streaming-Dienst Disney+ produziert werden und ab sofort die Kanonhoheit genießen.

Marvel-Chef Kevin Feige bestätigt den Status von Charlie Cox' Daredevil im MCU

Die Beziehung zwischen den Netflix-Serien und dem MCU war schon immer eine einseitige. Zuletzt wirkte es so, als würden sie im Kontext des großen Franchise gar keine Rolle mehr spielen und in eine weit entfernte Ecke des Multiversums ausgelagert werden. Mit einer neuen Aussage deutet Marvel-Chef Kevin Feige Gegenteiliges an.

In Interview mit CinemaBlend sagt Feige:

Solltet ihr Daredevil in kommenden Projekten sehen, dann wäre Charlie Cox der Schauspieler, der ihn verkörpert. Wann, wo und wie wir das sehen werden, bleibt allerdings abzuwarten.

Von einer konkreten Rückkehr sind wir bei den ganzen Relativierungen zwar noch weit entfernt. Doch eine Sache bestätigt Feige überraschend direkt: Cox bleibt der Daredevil im MCU – ein Umstand, der nicht selbstverständlich ist, auch wenn es in den vergangenen Monaten einige Hinweise in diese Richtung gab.

Daredevil, Kingpin und Co.: Erwartet uns ein Comeback der Marvel-Netflix-Figuren im MCU?

Da wären zum Beispiel die Gerüchte rund um Spider-Man: No Way Home. Der dritte Teil von Tom Hollands MCU-Trilogie bringt womöglich nicht nur Figuren aus den Spidey-Filmen mit Tobey Maguire und Andrew Garfield zurück. Auch ein gewisser Anwalt namens Matt Murdock aka Daredevil könnte in dem Multiversums-Spektakel auftauchen.

Darüber hinaus sorgte die jüngste Hawkeye-Folge für Aufsehen. In der neuen MCU-Serie, die aktuell auf Disney+ veröffentlicht wird, taucht ein geheimnisvoller Bösewicht auf, der sich einige auffällige Merkmale mit Vincent D'Onofrios Kingpin aus Marvel's Daredevil teilt. Bestätigt ist seine Rückkehr nicht. Den Spekulationen der Fans tut das aber keinem Abbruch.

Obwohl offizielle Infos nach wie vor rar gesät sind, stehen die Netflix-Serien inzwischen besser da als zu Beginn des Jahres, wo WandaVision eine neue Ära an MCU-Serien einläutete. Langsam ist vorsichtige Hoffnung erlaubt, dass das Vermächtnis der Netflix-Serien im MCU nicht komplett in Vergessenheit gerät.

