Hawkeye: Die letzte große Marvel-Serie des Jahres fährt ihren Mega-Bösewicht komplett gegen die Wand

Die neue Marvel-Serie Hawkeye endet mit einem actionreichen Finale und vielen Gefühlen auf Disney+. Der Umgang mit dem enthüllten Bösewicht sorgt jedoch für eine große Enttäuschung.

Achtung, es folgen MCU-Spoiler!

Nach sechs Episoden findet die 1. Staffel von Hawkeye auf Disney+ ihr Ende. Die Marvel-Serie rund um den von Jeremy Renner verkörperten Avenger Clint Barton entführte in die Straßen von New York und stellt uns einige neue Figuren vor. Der größte Highlight: Hailee Steinfeld als schlagfertige Bogenschützin Kate Bishop.

In den vergangenen Wochen sind zudem mehrere bekannte MCU-Figuren in Hawkeye zurückgekehrt, angefangen bei Florence Pughs Yelena Belova aus Black Widow, bis hin zum furchteinflößenden Gangsterboss Wilson Fisk aka Kingpin. Genau wie in der Netflix-Serie Marvel's Daredevil wird er von Vincent D'Onofrio verkörpert.

Das Hawkeye-Finale vermasselt die Kingpin-Rückkehr

Viele Fans haben im Voraus der Serie spekuliert, ob wir den Kingpin in Hawkeye sehen werden. Immerhin ist er einer der besten Marvel-Schurken, die in New York ihr Unwesen treiben. So aufregend seine Rückkehr in der letzten Folge war: Kingpins Auftritt im Finale entpuppt sich als bittere Enttäuschung.

Zuletzt wirkte es so, als wolle Marvel den Kingpin als einen der nächsten großen Gegenspieler ins MCU einfädeln. Die Figur könnte nicht nur in zukünftigen Hawkeye-Staffeln auftauchen, sondern ebenfalls einen wichtigen Part in der angekündigten Spin-off-Serie rund um Maya Lopez aka Echo (Alaqua Cox) einnehmen.

Auch in Verbindung mit Spider-Man wäre ein Kingpin-Auftritt denkbar gewesen. Nicht zuletzt tauchte in Spider-Man: No Way Home der aus Marvel's Daredevil stammende Matt Murdock (Charlie Cox) auf. Im Hawkeye-Finale wird der Kingpin aber an den Rand gedrängt und am Ende scheinbar von Maya in einer Seitengasse erschossen.

Der Kingpin im MCU ist tot ... vielleicht aber auch nicht

Ein äußert irritierender Abgang, gerade nachdem Vincent D'Onofrio zuvor in zwei intensiven Gesprächen nochmal zeigen kann, wie großartig er in der Rolle ist, ganz zu schweigen von dem herrlich übertriebenen Moment, in dem er sich in einen unaufhaltsamen Superschurken verwandelt, der an den Kingpin aus Spider-Man: A New Universe erinnert. Der plötzliche Tod der Figur wirkt an diesem Punkt deplatziert.

© Disney Der Kingpin schaut dem Tod ins Gesicht

Gleichzeitig will sich die Serie nicht zu dem Tod bekennen. Wir hören nur Mayas Schüsse, während die Kamera noch oben schwenkt und den Kingpin aus den Augen verliert. Rückblickend auf über zehn Jahre MCU könnte es sich hierbei auch um eine falsche Fährte handeln. Womöglich hat der Kingpin die Schüsse überlebt.

Das wäre allerdings noch ärgerlicher, weil dadurch Mayas Befreiungsschlag komplett an Bedeutung verliert. Egal wie man es dreht: Mit dieser Entwicklung hätte sich das Autor:innen-Team von Hawkeye definitiv mehr Zeit lassen sollen. Vielleicht kann die Echo-Serie der unglücklichen Szene in Zukunft mehr Kontext verleihen.

Zum Weiterlesen: Wie Kingpin und Daredevil im MCU zurückkehren

Selbst dann wird aber ein Grundproblem der aktuellen Marvel-Phase mehr als deutlich: Die meisten Filme und Serien stehen ohne richtigen Anfang und Ende da. Sie sind Durchgangstore in andere Abenteuer, die selbst genauso wenig Eigenständigkeit besitzen. Es sollte nie die Aufgabe kommender MCU-Projekte sein, die Versäumnisse ihrer Vorgänger zu rechtfertigen bzw. korrigieren.

