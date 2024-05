Erstmals bei Amazon: Actiongeladener Jason Statham-Thriller von Guy Ritchie, den kaum jemand kennt

Bei Amazon Prime Video könnt ihr einen Agenten-Thriller von Guy Ritchie sehen, der extrem unterhaltsam ist. Jason Statham rettet darin die Welt vor einer neuen Waffentechnologie.

Guy Ritchie ist für komplexe Geschichten mit großem Cast bekannt. Auch in seiner Agentensatire Operation Fortune setzt er auf eine Reihe großartiger Schauspieler. Seit Codename U.N.C.L.E. begibt er sich dabei zum ersten Mal wieder in die Gefilde der Spionage. Wieder mit dabei: Ein verwirrender Plan einer Gruppe Spezialist:innen, die stilprägend für den britischen Regisseur sind.

Operation Fortune von Guy Ritchie könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen.

Jetzt bei Amazon Prime Video: Darum geht’s in Operation Fortune mit Jason Statham

Eigentlich genießt MI6-Spion Orson Fortune (Jason Statham) gerade seinen Urlaub, da wird er von Nathan Jasmine (Cary Elwes) zu seinem nächsten Auftrag gerufen. Der Diebstahl einer sogar für den Geheimdienst unbekannten Waffentechnologie erfordert den besten Agenten. Zur Unterstützung erhält Fortune nicht nur ein Team aus den Spezialist:innen Sarah Fidel (Aubrey Plaza) und J.J. (Bugzy Malone), sondern rekrutiert auch den Hollywood-Star Danny Francesco (Josh Hartnett).

Hier könnt ihr den Trailer zu Operation Fortune schauen:

Operation Fortune - Trailer (Deutsch) HD

Mit Francescos Hilfe verschaffen sie sich Zugang zum Milliardär und Gangster Greg Simmonds (Hugh Grant), der ein großer Fan des Schauspielers ist. Simmonds soll sie zur gestohlenen Technologie führen. Doch ein zweites Team macht ebenfalls Jagd auf Simmonds.

Operation Fortune ist geradliniger als andere Guy Ritchie-Filme

Zu Guy Ritchies Stil gehören neben einem großen Ensemble auch komplizierte Pläne und jede Menge parallel laufende Storylines. Egal, ob Bube, Dame, König, grAS, Snatch oder Revolver: Filme von Guy Ritchie haben ihren eigenen Charme. Zwar hat Ritchie auch große Franchise-Filme wie Sherlock Holmes und Aladdin gemacht, doch er kehrte immer wieder zu seinen Stilelementen zurück.

Operation Fortune ist dennoch weniger ein klassischer Ritchie, als es zum Beispiel noch The Gentlemen war. Immerhin hat der den Fokus eher auf Agentenfilme statt auf das Gangstermilieu gelegt. Und auch was die Kompliziertheit des Filmes angeht, hat er sich zurückgehalten. So gibt es zwar Charaktere mit unterschiedlichen Zielen, doch die Storylines sind enger miteinander verknüpft als bei anderen Filmen des Regisseurs. Das tut dem Ganzen jedoch keinen Abbruch, denn einer der wichtigsten Faktoren von Ritchies Filmen ist nach wie vor vorhanden: der Spaß der Schauspieler:innen an ihren Rollen. Und den sieht man ihnen ganz deutlich an.

Hugh Grant scheint Freude an zwielichtigen Gangstern zu haben

Seit einigen Jahren sieht man Hugh Grant in neuen Rollen. Bekannt wurde er vor allem als Darsteller in erfolgreichen Liebeskomödien. Mit Codename U.N.C.L.E. begann ein Wandel der Rollen, die der Schauspieler verkörperte. Er arbeitete noch einmal bei The Gentleman mit Guy Ritchie und nun auch in Operation Fortune. Inzwischen sieht man Grant öfter in der Rolle eines zwielichtigen, aber charmanten Ganoven, eine Rolle, die ihm eine sichtbare Freude macht. Auch bei Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben konnte man diese Spielfreude bei dem Briten erkennen.

Diese Freude sieht man auch in Operation Fortune. Hier stiehlt Grant beinahe jede Szene, in der er zu sehen ist, und schafft es auch noch, die Leistungen seiner Kollegen mit nach oben zu ziehen. Allein seine Darstellung ist einen Blick in den Film wert.

