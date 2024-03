Erstmals bei Amazon Prime: In diesem genialen Sci-Fi-Thriller erlebt Ben Affleck seine eigene Version von Inception

Bei Amazon könnt ihr einen Sci-Fi-Thriller mit Star-Power und ohne Franchise-Anbindung sehen. Darin macht sich Ben Affleck auf die Suche nach seiner Tochter und deckt dabei eine Verschwörung auf.

Ben Affleck gehört zu den Schauspielern, die in der Vergangenheit sehr positiv wie negativ überraschen konnten. In Filmen wie Argo, Air oder als Batman im DCEU hat er gute bis fantastische Leistungen erbracht. Doch dazwischen waren auch ein paar Enttäuschungen. Jetzt könnt ihr Affleck in dem Sci-Fi-Thriller Hypnotic von Robert Rodriguez bei Amazon Prime im Streaming-Abo erleben.

Gedankenkontrolle und Verschwörung bei Amazon Prime: Darum geht’s in dem Sci-Fi-Thriller Hypnotic mit Ben Affleck

Polizist Daniel Rourke (Ben Affleck) vermisst seine 7-jährige Tochter, die vor drei Jahren entführt wurde. Als er neue Hinweise findet, begegnet er sogenannten Hypnotics. Diese haben die Hypnose so weit perfektioniert, dass Menschen innerhalb von Sekunden zu ihren willenlosen Sklaven machen können.

Einer dieser Hypnotics (William Fichtner) scheint in irgendeiner Verbindung zu Rourkes Tochter zu stehen. Doch während der Ermittler die Verfolgung aufnimmt, kann er schon bald niemandem mehr trauen – nicht einmal seiner eigenen Wahrnehmung.

Hypnotic ist ein bodenständiger Science-Fiction-Film, der sehr an Inception erinnert

Ein Mann getrennt von seinen Kindern, die Verwirrung darüber, was Traum oder Realität ist und ellenlange Expositionen: Die Gemeinsamkeiten zwischen Hypnotic und Inception liegen auf der Hand. Doch während Christopher Nolan mit mehreren Traumebenen jongliert, ist Rodriguez' Werk weniger komplex. Dafür setzt der Regisseur auf Hypnose statt Schlaf und gibt seinem Protagonisten ein Geheimnis, das es aufzudecken gilt.

Die Traumwelten von Nolan sind vor allem von der sich verändernden Umgebung ein Hingucker. Durch den Akt der Hypnose werden die bizarren Situationen in Hypnotic dagegen vor allem durch die betroffenen Menschen hervorgerufen. Dieser Umstand macht den Moment, als sich die Umgebung in Hypnotic ebenfalls verändert, allerdings ein wenig befremdlich.

Robert Rodriguez hat 20 Jahre an diesem Film gearbeitet

Dank Filmen wie der Mariachi-Trilogie und From Dusk Til Dawn ist der Kumpel von Quentin Tarantino zu einem Kult-Regisseur geworden. Seine Werke sind düster und brutal wie Sin City oder für Kinder, denken wir etwa an die Spy-Kids-Reihe. Seit Alita: Battle Angel zieht es den Regisseur allerdings vermehrt ins Science-Fiction-Genre.

So hat er in den letzten Jahren einige Folgen für die Star Wars-Serien The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett umgesetzt. Mit Hypnotic hat er nun seine eigene Idee für einen Sci-Fi-Thriller verwirklicht. An diesem hat er ganze 20 Jahre gewerkelt. Mehrfach wurde der Dreh pausiert und Rodriguez stieß ständig auf Widerstand.

Jetzt hat er sein Projekt endlich fertiggestellt und ihr könnt das Ergebnis bei Amazon Prime in der Flatrate begutachten.

