Fantasy-Epos und Chris Hemsworth-Nachschub bei Disney+: Alle neuen Filme und Serien im November

Im November 2022 erscheinen bei Disney+ einige spannende Titel. Dank Willow und Verwünscht nochmal dürften vor allem Fantasy-Fans mit den neuen Filmen und Serien glücklich werden.

Disney+ fährt mit November ein bemerkenswertes Angebot auf. Kaum räumen Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und House of the Dragon das Fantasy-Feld, wartet der Streaming-Dienst mit dem nächsten magischen Serien-Blockbuster auf: Willow, die Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms aus dem Jahr 1988.

Willow ist nicht das einzige Fantasy-Sequel, das uns im November bei Disney+ erwartet. Seit 15 Jahren warten Fans auf eine Nachfolger zu dem Musical-Märchen Verwünscht mit Amy Adam in der Hauptrolle. Jetzt ist es endlich so weit: Verwünscht Nochmal setzt die verspielte Variation zahlreicher Disney-Klassiker Mitte des Monats fort.

Falls ihr nicht genug von Chris Hemsworth bekommen könnt: In der Reality-Serie Ohne Limits mit Chris Hemsworth testet der Thor-Darsteller die Grenzen des menschlichen Körpers aus. Weihnachtlich wird es außerdem mit Santa Clause: Die Serie, in der Tim Allen eine seiner bekanntesten Filmrollen in einer Serie neu aufnimmt.

Ab dem 2. November 2022 bei Disney+

Family Guy – Staffel 20

Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney)

The D'Amelio Show – Staffel 2 (Star)

Reboot – Staffel 1 (Star)

Der Bergdoktor – Staffel 14 (Star)

Die Bergretter – Staffel 12 (Star)

Ab dem 3. November 2022 bei Disney+

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk (Marvel)

Ab dem 4. November 2022 bei Disney+

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt (Star)

Table 19 – Liebe ist fehl am Platz (Star)

Ab dem 9. November 2022 bei Disney+

Zootopia+



S.O.S. mit David Beckham



The Montaners – Staffel 1 (Disney)

Candy: Tod in Texas – Staffel 1 (Star)

Chinas Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1 (National Geographic)

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

Ab dem 11. November 2022 bei Disney+

Fire of Love



Haie im Bermudadreieck (National Geographic)

Ab dem 16. November 2022 bei Disney+

Ab dem 18. November 2022 bei Disney+

Verwünscht Nochmal

Micky: Die Geschichte einer Maus

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus (Disney)

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (Star)

Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life (Star)

Big Mama's Haus 2 (Star)

Das Urteil – Jeder ist käuflich (Star)

Ab dem 20. November bei Disney+

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT) (Disney)

Ab dem 23. November 2022 bei Disney+

Ab dem 25. November 2022 bei Disney+

Ab dem 30. November 2022 bei Disney+

The Patient – Staffel 1



Willow – Staffel 1

Savage Kingdom – Staffel 1-4 (National Geographic)

