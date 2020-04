Finstere Lucifer-Hölle: Tom Ellis gewährt Einblick in Staffel 5

Der Starttermin von Lucifers 5. Staffel kann nicht mehr lange auf sich warten lassen und Hauptdarsteller Tom Ellis schenkt uns jetzt schon einen höllischen Sneak Peak in die Netflix-Serie bei Amazon.

Während das Startdatum von Lucifers 5. Staffel jeden Tag ein bisschen näher rückt, hat Lucifer-Star Tom Ellis den Fans der teuflischen Serie am Osterwochende einen bislang ungesehen Einblick in düstere Gefilde gegönnt.



Auf dem neuen Bild der von Netflix geretteten Serie, die in Deutschland von Amazon vertrieben wird, zeigte sich der Darsteller des Teufels nämlich in höllischem Ambiente: Tom Ellis präsentierte vor Staffel 5 endlich mehr von Lucifers Heimat jenseits der Erde.

Für Staffel 5 zeigt Lucifer-Star Tom Ellis sich in der Hölle

Wie viele andere Schauspieler setzt auch Lucifer-Darsteller Tom Ellis sich in Zeiten von Corona öffentlich für ein Zuhausebleiben ein. Im Zuge von StayHome und sozialer Distanzierung hat er deshalb zu Beginn des Osterwochenendes einen Instagram-Post abgesetzt, der Lucifer zu Hause zeigt - und das ist für den Teufel logischerweise die Hölle (im buchstäblichen und übertragenen Sinne).

Erstellt wurde das von Tom Ellis geteilte Bild von Lucifers Set-Kostümdesigner Josh Style . Das besondere daran ist, dass das Foto mit ziemlicher Sicherheit vom aufwändig gestalteten Set stammt und damit erstmals einen richtigen Einblick in die Unterwelt in Staffel 5 präsentiert. Auf seinem Thron hatten wir Lucifer zwar bereits gesehen, doch architektonisch wissen wir auch nach 4 Staffeln noch erstaunlich wenig über das Reich des Teufels.

Nachdem Lucifer (Achtung, Spoiler zu Staffel 4) am Ende der letzten Season seinen rechtmäßigen Platz als Herrscher der Hölle (widerwillig) wieder eingenommen hat, wird Staffel 5 uns sicherlich mehr vom Zuhause des Teufels zeigen.

Obwohl Tom Ellis in seinem Bild-Post nirgends die Hölle erwähnt, ist es offensichtlich, wo wir uns befinden. Erst recht, wenn wir die Umgebung mit der Machart von Lucifers Thron vergleichen, der in der letzten Episode der 4. Season zu sehen war. Dort war die Unterwelt allerdings noch nicht viel mehr als ein Ödland:

© Netflix Lucifer: Tom Ellis in der Hölle

Die 5. Staffel von Lucifer, die mit gebrochenen Herzen beginnen soll, wird die höllische Umgebung sicherlich stärker ausloten aus je zuvor. Das herbeigesehnte und zugleich gefürchtete Finale der Serie könnte den Tom Ellis-Fans ihre kühnsten (Alb-)Träume erfüllen, derweil Staffel 6 immer wahrscheinlicher wird.

Während der Lucifer-Wartezeit: Streaming-Tipps zur Ablenkung

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.



Freut ihr euch schon darauf, in Lucifers 5. Staffel mehr von der Hölle zu sehen?