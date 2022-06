First Kill bei Netflix: Daher kennt ihr die Besetzung der neuen Fantasy-Serie

In Netflix' neuer Fantasy-Serie First Kill tummeln sich reichlich Vampire und Monsterjäger. Wir erklären, woher ihr die Schauspieler:innen der Besetzung bereits kennen könnt.

Netflix' neue Fantasy-Serie First Kill zeigt in 8 Episoden seit dem 10. Juni 2022 die Liebesgeschichte zwischen einer Monsterjägerin und einer Vampirin. Wenn ihr euch fragt, warum euch einzelne Darsteller:innen so bekannt vorkommen, findet ihr hier Antworten.

Basierend auf einer Kurzgeschichte der Schriftstellerin Victoria Schwab (die im Sammelband Vampires Never Get Old * veröffentlicht wurde) lernen sich Juliette und Calliope zu einem wegweisenden Augenblick in ihren jungen Leben kennen. Denn während die eine als Vampirin ihr erstes Opfer aussaugen soll, steht der anderen als Vampirjägerin ebenfalls ihr First Kill, also ihr erster Monstermord, bevor. Einige Stars aus dem Cast der Netflix-Serie dürften euch vorher schon untergekommen sein.

First Kill-Besetzung: Sarah Catherine Hook spielt Juliette Fairmont

© Netflix First Kill: Sarah Catherine Hook, Schauspielerin von Juliette Fairmont

Sarah Catherine Hook verkörpert die junge Vampirin Juliette Fairmont. Als Schauspielerin ist sie noch nicht lange im Geschäft, kann aber bereits mehrere kurze Rollen in Serien wie NOS4A2 (ebenfalls Vampire), Monsterland (ebenfalls Horror/Fantasy) und der 3. Staffel American Crime Story (ebenfalls Netflix) vorweisen. Ihre wahrscheinlich größte Rolle vor First Kill hatte sie in der Horrorfilm-Fortsetzung Conjuring 3: Im Bann des Teufels als Debbie Glatzel, also als Schwester des besessenen Jungen.



First Kill-Cast: Imani Lewis ist Calliope "Cal" Burns

© Netflix First Kill: Imani Lewis, Schauspielerin von Calliope "Cal" Burns

Imani Lewis spielt in der Netflix-Serie First Kill die angehende Monsterjägerin Calliope Burns, genannt Cal. Die Schauspielerin hatte bereits in ihrer vorangegangenen Karriere mit Vampiren und Netflix zu tun, war sie doch als Gloria in Vampires vs. the Bronx zu sehen. Außerdem könnt ihr sie aus dem Coming-of-Age-Film Eighth Grade bzw. den Serien The Equalizer, Hightown, Star und The Get Down kennen.

First Kill-Besetzung: Elizabeth Mitchell spielt Margot

© Netflix First Kill: Elizabeth Mitchell, Schauspielerin von Margot

Elizabeth Mitchell ist als Star das vielleicht bekannteste Gesicht in First Kill. Die Schauspielerin der Vampir-Mutter hatte bereits viele prominente Serien-Rollen inne – wie die von Dr. Juliet Burke in Lost, Ingrid in Once Upon a Time und Anna Volovodov in The Expanse. Das Netflix-Publikum kennt sie außerdem aus Outer Banks. Film-Fans wiederum werden sie in The Purge 3 - Election Year, Running Scared und den zwei Santa Clause-Sequels schon gesehen haben.

First Kill-Cast: Aubin Wise spielt Talia

© Netflix First Kill: Aubin Wise, Schauspielerin von Mutter Talia

Aubin Wise verkörpert in Netflix' First Kill Calliopes Mutter Talia. Die Darstellerin hatte vor der Netflix-Serien noch nicht allzu viele Rolle vorzuweisen, war aber in einzelnen Episoden der Serien Atlanta und The Under 5ers zu sehen und spielte in den Filmen The Finest und Dimland mit.

First Kill-Besetzung: Jason Robert Moore ist Jack

© Netflix First Kill: Jason Robert Moore, Schauspieler von Vater Jack

Jason R. Moore spielt in First Kill Cals Vater Jack, der genau wie seine Frau langjähriger Monsterjäger ist. Dem Netflix-Publikum der Marvel-Serien dürfte der Schauspieler durch seine Verkörperung des einbeinigen Veterans und guten Frank-Castle-Freundes Curtis Hoyle in beiden Staffeln von Marvel's The Punisher vertraut sein. Darüber hinaus war er in Filmen wie Killjoy Goes to Hell und A Lonely Place for Dying dabei.

First Kill-Cast: Will Swenson spielt Sebastian

© Netflix First Kill: Will Swenson, Schauspieler von Sebastian

Will Swenson verkörpert in First Kill Sebastian, Juliettes Vater. Wenn der Schauspieler keinen Vampir mimt, könnt ihr ihn bei Netflix auch als Pan in Chilling Adventures of Sabrina oder in der Netflix-Krimi-Serie Hit & Run erleben. Außerdem trat er in Filmen wie Greatest Showman und The Kitchen: Queens of Crime auf.



First Kill-Besetzung: Gracie Dzienny spielt Elinor

© Netflix First Kill: Gracie Dzienny, Schauspielerin von Elinor

Wo Juliette in First Kill noch mit ihrer Existenz hadert, spielt Gracie Dzienny in ihrer Familie die Vorzeige-Vampirschwester Elinor. Netflix-Zuschauenden ist die Schauspielerin bereits aus dem Superhelden-Format Jupiter's Legacy (als Ruby Red) bekannt. Außerdem war sie in den Serien Zoo und Chasing Life in größeren Rollen zu sehen und mimte im Transformers-Spin-off Bumblebee die Zicke Tina.

First Kill-Cast: Phillip Mullings Jr. und Dominic Goodman spielen Theo und Apollo

© Netflix First Kill: Dominic Goodman & Phillip Mullings Jr. als Apollo & Theo

Nicht nur Juliette hat eine Vampir-Schwester, auch Cal hat zwei Monsterjäger-Brüder: Phillip Mullings Jr. spielt Theo. Der Darsteller war zuvor z.B. in der Highschool-Comedy We Love You dabei und spielte in der Serie Chad mit. Dominic Goodman mimt Apollo und war vor First Kill z.B. in Netflix' Einer wie keiner zu sehen.

Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler in Netflix' First Kill

In weiteren Rollen könnt ihr in der First Kill-Besetzung bei Netflix außerdem folgende in Deutschland noch weniger bekannte Darsteller:innen erleben:

