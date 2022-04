"Fühlte sich an wie Kotzen": The Walking Dead-Star Lauren Cohen hasste Negan-Szene

Die The Walking Dead-Figuren Negan und Maggie haben in Staffel 11B eine unglaubliche Entwicklung durchlaufen. Bei einer Szene wurde Darstellerin Lauren Cohan übel.

Achtung, Spoiler! In der 16. Folge der 11. Staffel von The Walking Dead kommt es zu einem unglaublich emotionalen Moment. Maggie (Lauren Cohan) lässt ihren Sohn Hershel (Kien Michael Spiller) in der Obhut von Negan (Jeffrey Dean Morgan). Und das, obwohl er ihren Mann und den Vater ihres Kindes grausam umgebracht hatte. Cohen selbst bereitete die Szene Übelkeit.

Lauren Cohen fand die Negan-Szene in The Walking Dead Staffel 11 widerlich

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte sie:

Es fühlte sich an wie Kotzen. Es gab [für Maggie] aber keine andere Möglichkeit, sie musste weg. [Sie] weiß, dass [Negan] sich verändert hat. Das ändert aber nichts an ihren Gefühlen gegen ihn. Ich hasste es.

Morgans Figur hat eine gewaltige Entwicklung hinter sich. In Staffel 7 erschlug er als Anführer der Saviors Maggies Ehemann Glenn (Steven Yeun), wurde schließlich gefangen genommen und durchlief einen Sinneswandel. In Folge 14 der 11. Staffel rettete er Hershel vor dem sicheren Tod. Viele The Walking Dead-Fans werden Maggies Vertrauen in Negan dennoch ungewöhnlich finden.

Wo können The Walking Dead-Fans sich die Szene mit Negan und Maggie ansehen?

Alle Folgen von The Walking Dead Staffel 11B sind auf Disney+ zu finden. Das große Serien-Finale von Staffel 11C soll im Herbst 2022 veröffentlicht werden.

Die 20 besten Serienstarts im April: Von Better Call Saul bis LOL

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zur Frühlingszeit im April bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Was haltet ihr von Maggies neuer Haltung zu Negan?