Für dieses Western-Epos hat Kevin Costner Yellowstone geopfert: Nach dem neuen Trailer verstehen wir absolut, warum

Für dieses Western-Epos hat Kevin Costner sogar Yellowstone geopfert: Der neue Trailer zu Horizon besticht mit epischer Bildgewalt und brennender Spannung.

Kevin Costner ist im Western-Genre zu Hause, das hat der Schauspieler und Filmemacher sowohl mit Werken wie Der mit dem Wolf tanzt bewiesen, als zuletzt auch mit dem Serien-Hit Yellowstone. Doch brannte Costner lange ein Herzensprojekt auf der Seele, das er mit Horizon nun im ganz großen Stil umsetzt. Ganze vier Filme soll sein neuester Western-Streich bekommen, für den er sich mit Taylor Sheridan und der Yellowstone-Produktion verkrachte.

Der neue Trailer zum Western-Auftakt nimmt uns einmal mehr mit in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts und verspricht ein bildgewaltiges Leinwanderlebnis, das unseren Kinosommer prägen soll.

Seht hier den neuen Trailer zu Horizon:

Horizon: An American Saga - Trailer 2 (English) HD

Darum geht es in Western-Epos Horizon von und mit Kevin Costner

Im Jahr 1861 steht Amerika an einem Scheideweg. Die weißen Pioniere machen sich im Westen der heutigen USA breit und wollen die indigenen Apachen im New Mexico Territory immer mehr verdrängen. Doch auch die Siedler:innen liefern sich untereinander brutale Gefechte und sind sich in vielen Punkten uneinig. Als ihr Vater ermordet wird, wollen die Sykes-Brüder die Täter:innen zur Rechenschaft ziehen. Die persönlichen Konflikte werden jedoch schon bald überschattet vom aufziehenden Bürgerkrieg.

Kevin Costner führte bei Horizon selbst Regie und zeichnet gemeinsam mit Jon Baird auch für das Drehbuch verantwortlich. Neben dem Yellowstone-Star sind unter anderem Sienna Miller (Layer Cake), Sam Worthington (Avatar - Aufbruch nach Pandora), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Luke Wilson (Die Royal Tenenbaums) und Jena Malone (Love Lies Bleeding) in dem Western-Epos zu sehen.

Wann kommt Kevin Costners Yellowstone-Ersatz Horizon ins Kino?

Der 1. Teil von Horizon wird am 22. August 2024 in die deutschen Kinos einziehen. Der 2. Teil soll am 7. November 2024 folgen. Ob die beiden weiteren von Costner geplanten Horizon-Filme entstehen werden, bleibt bisher abzuwarten.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.