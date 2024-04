Game of Thrones-Star John Bradley wollte erst nicht in 3 Body Problem mitspielen – aber ein Argument überzeugte ihn

Game of Thrones-Überläufer John Bradley hätte Netflix' 3 Body Problem fast eine Absage erteilt, aber die Serienschöpfer kannten ihn gut genug, um ihn mit einer Aussage doch noch ins Boot zu holen.

Am 21. März 2023 ist die aufwendigste Sci-Fi-Serie in der Geschichte von Netflix gestartet: 3 Body Problem ist die Verfilmung der Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin * und als solche ein begehrtes Projekt. Schauspieler John Bradley musste sich trotzdem erst überzeugen lassen, nach Game of Thrones zur neuen Serie seiner alten Serienschöpfer zurückzukehren.

Ein Argument überzeugte Game of Thrones-Star John Bradley von 3 Body Problem

3 Body Problem und wurde von Alexander Woo zusammen mit dem Game of Thrones-Duo David Benioff und D.B. Weiss für Netflix ins Leben gerufen. Folglich finden sich so manche GoT-Darsteller erneut im Cast wieder. Einer davon ist John Bradley, der in Westeros Jon Snows besten Freund Samwell Tarly spielte und in der Sci-Fi-Serie mit Jack Rooney einen der "Oxford 5" mimt. Auch wenn sich Bradleys erneute Serienbeteiligung wie eine sichere Bank anhört, war der englische Darsteller aber erst gar nicht sicher, ob er dabei sein wollte.

Netflix 3 Body Problem: John Bradley als Jack Rooney

Im Gespräch mit GQ gestand John Bradley seine anfängliche Zurückhaltung gegenüber 3 Body Problem. Am Ende war es aber ein unschlagbares Argument der Game of Thrones-Serienschöpfer, dass ihn zusagen ließ (via Bleeding Cool ):

[Benioff und Weiss sagten], 'die Figur ist näher an deinem eigenen Charakter als jede Figur, die du bisher gespielt hast.' Ich denke, wenn jemand anderes mich gefragt hätte, hätte ich noch mehr Fragen stellt und noch eine Weile länger darüber nachgedacht. Aber weil ich weiß, dass sie mich so gut kennen – weil ich so viel Zeit mit ihnen verbracht habe und ich weiß, wie gut sie darin sind, beim Schreiben die Stärken von Menschen herauszukitzeln – wusste ich, dass ich [mit der Rolle] sehr viel Spaß haben würde.

Wie ähnelt Schauspieler John Bradley seiner Netflix-Figur aus 3 Body Problem?

Anders als der nervöse, schüchterne Nerd, den John Bradley in Game of Thrones oder Moonfall spielte, ist sein Jack Rooney in 3 Body Problem ein selbstbewusster, erfolgreicher Unternehmer. Für die Figur orientierten Benioff und Weiss sich tatsächlich an dem Darsteller, den sie bei den GoT-Dreharbeiten in einem Pub in Belfast besser kennenlernten. D.B. Weiss erklärt in Netflix' Presseheft zur Serie:

Er spielt diesen sehr süßen, ruhigen Character. Aber das ist nicht wirklich John. Wenn man Zeit mit dem richtigen John verbringt, ist er sehr sarkastisch und hat einen messerscharfen Verstand. Wir dachten, es wäre lustig, eine Figur zu schreiben, die dem echten John Bradley ähnlicher ist. Er ist so schlau und so ein guter Schauspieler. Ich freue mich, das Publikum sehen zu lassen, wozu er fähig ist. Er ist einer der talentiertesten Darsteller, mit dem ich je gearbeitet habe.

Einen augenzwinkernden Seitenhieb konnten die Game of Thrones-Schöpfer sich dann aber als Abweichung doch nicht verkneifen: Während der Star John Bradley ein Fan des Fußballvereins Manchester United ist, machten sie seine Figur (samt entsprechender Armbanduhr und blauen Vereinsfarben) zu einem ausgemachten Anhänger des Konkurrenz-Clubs Manchester City.

Ob 3 Body Problem noch eine 2. Staffel erhält, steht bei Netflix aktuell noch in den Sternen. Wie es in der Sci-Fi-Serie weitergeht, können Fans der Buchvorlagen bereits erahnen, auch wenn die Adaption schon in Staffel 1 so manche Änderung vornahm.

Podcast zu Netflix’ epischer Sci-Fi-Serie 3 Body Problem

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen? Im Podcast diskutierten wir ausgiebig und spoilerfrei über die Sci-Fi-Serie von Netflix:

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.

