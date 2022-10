Die unsichtbare Welt in Die Ringe der Macht erklärt: Wie funktioniert die Dimension der Nazgûl, Geister und Mystikerinnen?

Die Ringe der Macht eröffnet uns im Serien-Finale eine unsichtbare Welt, die Herr der Ringe-Fans schon bekannt vorkommen dürfte. Wir erklären die Nazgûl-Parallele.

Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht löst im Staffel 1-Finale (Episode 8 namens Gebunden) viele Rätsel auf: Wir wissen nun wer Sauron ist und um wen es sich beim dem Fremden handelt. Zugleich wagt die Erzählung mit den Mystikerinnen aber auch einen spannenden Schritt in eine parallele, unsichtbare Welt, die nicht völlig neu ist.



Die Ringe der Macht begrüßt uns (wieder) in der unsichtbaren Welt

In Die Ringe der Macht wurde schon viel von unsichtbaren Mächten und Welten gesprochen. Folge 8 macht das nun greifbarer: Der Fremde (Daniel Weyman) besiegt die Mystikerinnen, indem er sie in eine Art Jenseits schickt, bevor sie sich dort in Motten auflösen. Und diese bei J.R.R. Tolkien "Wraith-world" (Geisterwelt) genannte Parallel-Dimension kommt sicherlich auch so manchem Fan von Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie bekannt vor.

© Warner Unsichtbare Welt: Frodo sieh die Ringgeister in Die Gefährten

Denn dass die ihrer Gestalt beraubten Mystikerinnen den Ringgeistern ähneln, kommt nicht von ungefähr: Saurons gefährlichste Diener in Der Herr der Ringe, die Nazgûl, sind in Mittelerde unsichtbar und erhalten nur durch ihre Umhänge und gepanzerten Handschuhe eine greifbare Gestalt. Erst als in Der Herr der Ringe: Die Gefährten Frodo selbst unsichtbar wird, indem er den Einen Ring auf den Finger steckt (und so Zutritt zur Geisterwelt erlangt), werden sie für ihn sichtbar.

Wie diese Geisterwelt in die Herr der Ringe-Serie passt, beantwortet Amazon in der Sektion Wissenswertes * direkt selbst:

Die sichtbare und unsichtbare Welt existieren überall gleichzeitig in Mittelerde und darüber hinaus. Allerdings können nur besondere Wesen die unsichtbare Welt betreten.

© Amazon Die Ringe der Macht: Mystikerinnen in der Geisterwelt

Es ist also eine Parallel-Welt, die zusätzlich zu Mittelerde existiert. Ob sich die "besonderen Wesen" hier nur auf mächtige Kreaturen mit magischen Kräften (oder mit Zauberringen) bezieht, bleibt an dieser Stelle noch offen. Doch wir wissen dank der Herr der Ringe-Serie und den Filmen, dass Maiar wie Zauberer (Istari) und Sauron (als verdorbener Valar-Diener) zu denen zählen, die diese Welt anzapfen können.

Herr der Ringe-Verbindung: Sind die Mystikerinnen Ringgeister?

Sind die drei weißgekleideten Mystikerinnen, die den Fremden irrtümlich für Sauron halten, am Ende also in Wahrheit Ringgeister? So einfach ist es dann doch wohl nicht. Auch wenn die Identität der drei Bösewichtinnen vor ihrer Auflösung nie ganz aufgeklärt wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie zu den durch Ringe der Macht verführten Menschenkönige werden. Schließlich waren sie nie reine Menschen und sind nun anscheinend tot.

Die mächtigen Kultistinnen dienen im Finale wohl eher der Verdeutlichung des noch Kommenden: Sie sind die erste Serien-Visualisierung der Parallel-Welt, in die Sauron seine späteren Nazgûl-Diener (nach deren Verführung durch Ringe der Macht) eintreten lässt.

© Warner Unsichtbare Welt: Die Ringe der Macht bringt mehr Geister nach Mittelerde

Auch die verfluchte Geister-Armee, die Aragorn in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs rekrutiert, dürfte in dieser unsichtbaren Welt verwurzelt sein. Schließlich tritt auch sie erst durch den Ruf des rechtmäßigen Königs ins sichtbare Spektrum, um ihren gebrochenen Eid im Kampf gegen Sauron doch noch zu erfüllen.



Anhand der im Staffel 1-Finale eingeführten Geisterwelt lässt sich für Staffel 2 (bis 5) von die Ringe der Macht vor allem eines ablesen: Von diesem nun gar nicht mehr so unsichtbaren Herr der Ringe-"Multiversum" werden wir sicher noch mehr zu sehen bekommen.

Podcast: Die Ringe der Macht Folgenbesprechung mit Recap, Theorien und Erklärungen

In der 5. und 6. Folge von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Abschiede und Udûn) entlädt sich ein lange vorbereiteter Konflikt in der ersten Schacht der Fantasy-Serie, die in einer visuell berauschenden Katastrophe endet. Wir diskutieren Wendungen, Theorien und Figuren.

Ob es nun um erhärtete Sauron-Verschwörungen oder die neuen Mystikerinnen geht, die den Fremden suchen: Wir erklären Herr der Ringe-Elemente von Mithril bis Adar und sprechen über die schönsten und ärgerlichsten Momente der neuen Folgen.



