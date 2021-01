Gleich zwei Fantasy-Action-Kracher bei Amazon Prime: Alle 57 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime haben sich im Lauf der Woche wieder einige neue Filme und Serien angesammelt. Pünktlich zum Wochenende haben wir euch die Highlights herausgefiltert.

Zum Start ins Wochenende haben wir die wichtigsten Neuerscheinungen bei Amazon Prime zusammengetragen. Im Lauf der Woche sind wieder einige spannende Filme und Serien ins Programm des Streaming-Dienst gewandert. Besonders Fantasy- und Actionfans dürften bei den Titeln auf ihre Kosten kommen.

Neu auf Amazon Prime: Underworld entfesselt die Blutkriege

Der bisher letzte Film aus dem Underworld-Franchise befindet sich seit gestern im Katalog von Amazon Prime. Einmal mehr metzelt sich Kate Beckinsale als furchtlose Selene durch ein düsteres Abenteuer Fantasyabenteuer voller furioser Actionszenen. Einen kleinen Vorgeschmack liefert der Trailer zum Vampir-Epos.

Underworld Blood Wars - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon Prime: Legion mit WandaVision-Star Paul Bettany

In WandaVision läuft Paul Bettany aktuell zur Höchstform auf. In dem Fantasyfilm Legion schlüpft er in die Rolle eines gestutzten Engels, der sich gegen die Befehle Gottes stellt. Ähnlich wie in Underworld 5: Blood Wars erwartet euch hier reichlich Action mit übernatürlichen Kreaturen.

Neu auf Amazon Prime: Der Kriegsfilm 13 Hours von Michael Bay

Zwischen Transformers 4 und 5 hat sich Michael Bay eine Auszeit von den actionreichen Roboschlachten gegönnt, um den nicht weniger actionreichen Kriegsfilm 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi zu inszenieren. Der erzählt die wahre Geschichte von einem Angriff auf ein Militärgelände in Bengasi im Jahr 2012.

Neu auf Amazon Prime: Action-Kontrast mit Pitch Perfect

Für alle, die einen Streaming-Tipp abseits des Actionfachs suchen, verstecken sich bei Amazon Prime seit Montag die ersten zwei Pitch Perfect-Filme mit Anna Kendrick. Es geht um Gesang, Freundschaften und die Liebe - verpackt in jeweils zwei fluffige, aber auch freche Feel-Good-Stunden.

Neue Filme bei Amazon diese Woche

Neue Serien bei Amazon diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

