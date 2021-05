Grey's Anatomy & 16 weitere Serien abgesetzt oder verlängert - viele davon streamen bei Disney+

Der US-Sender ABC hat über die Zukunft von Serien wie Grey's Anatomy und Big Sky entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten sowie neuen Serien.

ABC ist eines der fünf großen US-Networks, das im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Welches Urteil über Serien-Lieblinge wie Grey's Anatomy und Big Sky getroffen wurde, haben wir in einer Übersicht zusammengetragen.

Das Serien-Programm von ABC ist vor allem interessant für Disney+-Nutzende, da viele Serien des Disney-Senders dort zu sehen sind. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen ABC-Serien für die Saison 2021/2022.

Grey's Anatomy & mehr: Alle Serien, die von ABC verlängert wurden

Auf ProSieben bekommt ihr derzeit die 17. Staffel von Grey's Anatomy zu sehen. Wenn ihr nicht auf die neuen Folgen warten könnt, gibt es diese bereits eine Woche im Voraus auf Disney+ und Joyn+ zu streamen.

Alle Serien, die von ABC abgesetzt oder beendet wurden

Besonders schade ist die Absetzung der Anwaltsserie Rebel, die in Deutschland am 28. Mai bei Disney+ startet. Hier spielt Katey Sagal eine furchtlose Rechtsanwaltsgehilfin, die lose auf der wahren Person Erin Brockovich basiert. Rebel landete in unserer Lister der am meisten erwarteten Serien im Mai.

Die Upfronts-Präsentation von ABC findet am 18. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten endgültig bekanntgegeben.

Alle Serien, die ABC 2021/2022 neu im Programm hat

Wegen der Corona-Pandemie sah es im vergangenen Jahr mit neuen Serien bei den Upfronts eher mau aus. In diesem Jahr aber kann ABC seinen Programmplan wieder mit allerlei Neuheiten füllen.



Durch den neuen Disney-Star-Bereich landen die kommenden ABC-Serien in den meisten Fällen zügig in Deutschland bei Disney+, da der Sender ABC Teil von Disney ist.



Schaut im Podcast mit uns zurück auf 16 Jahre Grey's Anatomy

Im Streamgestöber -Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebigste medizinische Drama-Serie auf ihre Vitalwerte nach 16 Staffeln:

Egal ob ihr Grey's Anatomy-Abbrecher seid, die wissen wollen, wie es weiterging oder ob ihr jemanden zum Reden über 16 Jahre Seriengeschichte braucht: Hier seid ihr richtig. Natürlich ohne Staffel 17-Spoiler.



