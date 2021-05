Schicksal von 3 Netflix-Hits steht fest: Sind The Blacklist & Co. verlängert oder abgesetzt?

Der US-Sender NBC hat über das Schicksal zahlreicher Serien wie Brooklyn Nine-Nine und The Blacklist entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

Drei Serien des US-Senders NBC sind in Deutschland bei Netflix zu sehen und erfreuen sich großer Beliebtheit. Nun wird ein Urteil über das Schicksal von Serien-Lieblingen wie Brooklyn Nine-Nine, Good Girls und The Blacklist gefällt.

NBC ist eines der fünf großen US-Networks, das jedes Jahr im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Wie es um die Zukunft der NBC-Serien steht, haben wir in dieser Übersicht zusammengetragen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen NBC-Serien für die Saison 2021/2022.

The Blacklist, New Amsterdam & mehr: Alle Serien, die von NBC verlängert wurden

Die NBC-Serien Good Girls, Brooklyn Nine-Nine sowie The Blacklist könnt ihr in Deutschland bei Netflix streamen. Dort sind aktuell 3 Staffeln (Good Girls), 6 Staffeln (Brooklyn Nine-Nine) und 7 Staffeln (The Blacklist) verfügbar. Die 8. Staffel von The Blacklist wird in den USA noch bis Juni ausgestrahlt und startet auf Netflix voraussichtlich im Juli oder August 2021.



Bald bei Netflix: Schaut den Trailer zur 8. Staffel von The Blacklist

The Blacklist - S08 Teaser (English) HD

Bereits seit Februar ist bekannt, dass Brooklyn Nine Nine mit der im Winter 2021/2022 startenden 8. Staffel enden wird. Diese umfasst 10 finale Episoden, in denen Fans große inhaltliche Veränderungen erwarten. Deutsche 99-Fans warten derweil noch auf die Veröffentlichung der 7. Staffel. Diese wird voraussichtlich im Januar 2022 bei Netflix zu sehen sein.

Brooklyn 99 verabschiedet sich: Alle Serien, die von NBC abgesetzt oder beendet wurden

Superstore - geplantes Ende nach Staffel 6



Connecting - abgesetzt nach Staffel 1



Brooklyn Nine-Nine - geplantes Ende nach Staffel 8



Unklar hingegen ist das Schicksal folgender Serien, die noch nicht abgesetzt verlängert wurden:



Sobald das Schicksal dieser NBC-Serien feststeht, werden wir den Artikel an dieser Stelle aktualisieren.

Die Upfronts-Präsentation von NBC findet am 17. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten und verlängerter Serien endgültig bekanntgegeben.

Alle Serien, die von NBC neu bestellt wurden

Im kommenden Herbst und im Frühjahr 2021 können sich Serienfans wieder auf einige Neuheiten freuen, nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie in der vergangenen Herbst-Season keine neuen Serie zu sehen gab.

Wann und wo die neuen NBC-Serien in Deutschland zu sehen sein werden, ist leider noch nicht bekannt.

Unser Podcast zu Brooklyn 99 bei Netflix über die großen Änderungen in Staffel 8

Meine Kollegin Andrea Wöger und ich diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, was Brooklyn Nine-Nine zu einer großartigen Serie macht und warum sie sich in der kommenden, 8. Staffel mit den Problemen der US-Polizei auseinandersetzen wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beliebte Polizei-Comedyserie zeigt uns die Welt aus der Sicht von durch und durch guten Polizistinnen und Polizisten. Die derzeitige Debatte um die US-Polizei macht jedoch klar, dass sich die Serie genau deshalb ändern muss. Das sagen auch die Macher.