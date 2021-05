Die Simpsons und 15 weitere Serien abgesetzt oder verlängert: So steht’s um eure Serien-Lieblinge

Der US-Sender Fox hat über das Schicksal zahlreicher Serien wie Die Simpsons und Bob's Burgers entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Wie jedes Jahr finden diesen Mai wieder die sogenannten Upfronts statt. Hierbei präsentieren die großen US-Sender ihr Programm für die kommende Serien-Saison. Mit dabei ist auch das TV-Network Fox. Neben Animationsserien wie die Simpsons und Family Guy gehört zu Fox auch die beliebte Katastrophen-Serie 9-1-1, die hierzulande bei Sky und Disney+ zu streamen ist.

Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen Fox-Serien für die Saison 2021/2022.

Die Simpsons, Family Guy & mehr: Alle Serien, die von Fox verlängert wurden

Interessant ist, dass Fox fünf seiner sechs laufenden Animationsserien für die kommende Saison verlängert hat. Vor allem Fans der Familie Simpson können sich gleich auf zwei weitere Staffeln mit der gelben Kult-Familie freuen. Die Simpsons, welche mittlerweile zum Hause Disney gehören, werden somit noch mindestens bis 2023 zu sehen sein.

Auch danach wird bestimmt noch nicht Schluss ein. Denn ein Ende der Simpsons scheint so unmöglich wie ein Springfield-Bewohner mit 5 Fingern an der Hand. In Deutschland laufen die neusten Simpsons-Folgen bei ProSieben und Disney+.

Alle Serien, die von Fox abgesetzt oder beendet wurden

Für deutsche Serienfans wird der Verlust einiger Serie sicher leicht zu verkraften sein. Denn abgesetzte Serien wie Filthy Rich, neXt und Bless the Harts wurden bisher in Deutschland noch gar nicht ausgestrahlt.

Unklar hingegen ist noch das Schicksal folgender Serien, die noch nicht abgesetzt oder verlängert wurden:

Sobald das Schicksal dieser Fox-Serien feststeht, werden wir den Artikel an dieser Stelle aktualisieren.



Die Upfronts-Präsentation von Fox findet am 17. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten und verlängerter Serien endgültig bekanntgegeben.

Alle Serien, die Fox 2021/2022 neu im Programm hat

Nachdem der März-Lockdown im vergangenen Jahr dafür sorgte, dass Fox zur Herbst-Season 2020 keine neu bestellten Serien ausstrahlen konnte, kehrt in diesem Jahr langsam wieder Normalität ein. Das zeigt sich an den vielen Neuheiten für die kommende Serien-Saison:

Die neuen Fox-Serie werden voraussichtlich im Herbst 2020 oder im Frühjahr 2021 an den Start gehen. Wann und wo diese in Deutschland zu sehen und streamen sein werden, ist noch nicht bekannt.

