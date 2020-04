Grey's Anatomy: Start von Staffel 16 bei ProSieben steht fest

Grey's Anatomy hat endlich ein deutsches Startdatum erhalten. Im Mai geht es bei ProSieben weiter und die 16. Staffel kommt endlich zu uns.

Lange mussten wir warten, aber nun ist es endlich soweit: Die 16. Staffel von Grey's Anatomy kommt nach Deutschland. ProSieben hat nun ein Datum für den Start bekanntgegeben.

Weniger als einen Monat müssen wir nur noch auf Grey's Anatomys 16. Season warten, bevor Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) und all die anderen Ärzte in unsere Wohnzimmer zurückkehren.

Grey's Anatomy Staffel 16: Das ist das Startdatum bei ProSieben

Grey's Anatomy wird im Programm von ProSieben auf den gewohnten Sendeplatz am Mittwochabend zurückkehren, was sicherlich viele Fans freuen wird, die sich daran gewöhnt haben, ihre Wochenmitte für die Ärzteserie vorzumerken.

Grey's Anatomy startet am 6. Mai 2020 um 20:15 Uhr bei ProSieben. Damit ist die Serie verhältnismäßig spät dran, denn in den Vorjahren, hatten die Deutschen auf die Ausstrahlung der im Herbst zuvor in den USA anlaufenden Staffeln immer nur bis zum Frühjahr warten müssen. (Staffel 15 startete zum Beispiel am 27. März 2019 im deutschen TV.)



Eine offizielle Erklärung dafür gibt es nicht. Eine wahrscheinliche Begründung für die Verspätung ist aber die Corona-Krise, die nicht nur zu einem frühzeitigen Drehstopp der Serie und ihrem verfrühten Staffel 16-Ende geführt hat, sondern sicherlich auch die deutsche Synchronisation für die TV-Auswertung bei ProSieben erschwerte.

Im Anschluss an Grey's Anatomy am Mittwoch um 20:15 Uhr wird interessanterweise von ProSieben nicht mehr die Spin-off Serie Seattle Firefighters - Die jungen Helden gezeigt, sondern die zweite Staffel der Medizinier-Serie Atlanta Medical (21:15 Uhr) und danach wiederum die 2. Staffel von 9-1-1 (22:15 Uhr).

Wie geht es in Grey's Anatomy 16. Staffel weiter?

Durch die Nachrichten aus Übersee haben wir natürlich schon viel Wissen zu Staffel 16 von Grey's Anatomy. Season 16 ist dort gerade zu Ende gegangen. Wir können uns nun aber auch als Deutsche ganz frisch in die weiteren Entwicklungen im Grey-Sloan-Krankenhaus stürzen.

Nach allem, was im Staffel 15-Finale passiert ist, sehen sich die Ärzte mit vielen Problemen konfrontiert und so wird der Staffel 16-Auftakt dramatisch verlaufen. Hier wird nämlich endlich geklärt, ob Meredith weiter Medizin praktizieren darf, wie sich die Dreiecks-Beziehung von Owen, Teddy und Tom weiterentwickelt und welche neuen Herausforderungen sich zum Beispiel Alex Karev (Justin Chambers) stellen muss.

