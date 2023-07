Größte Star Wars-Serie seit The Mandalorian erzählt Geschichte weiter, deren Ende wir nie erfahren haben: Extrem düsterer Trailer zu Ahsoka

Dieses Jahr erwartet uns mit Ahsoka noch eine ganz besondere Star Wars-Serie bei Disney+. Nun gibt es einen neuen Trailer, der große Lust auf die Fortsetzung der Rebels-Saga macht.

Die größte Star Wars-Serie des Jahres ist ohne Frage Ahsoka. Nicht nur ist das Projekt als Spin-off aus dem Mega-Erfolg The Mandalorian hervorgegangen. Ahsoka schließt noch an eine ganz andere Star Wars-Geschichte an, die vor fünf Jahren das letzte Mal auf den heimischen Bildschirmen vertreten war: Star Wars Rebels.

Gewissermaßen haben wir es mit einer doppelten Fortsetzung zu tun. Rosario Dawson, die in der 2. Staffel von The Mandalorian als Lichtschwert-schwingende Ahsoka Tano eingeführt wurde, erhält ihre eigene Serie – und bringt viele der aus Star Wars Rebels bekannten Figuren mit, inklusive Bösewicht Großadmiral Thrawn.

Der neue Trailer zu Ahsoka verspricht eine düstere Star Wars Rebels-Fortsetzung bei Disney+

Ahsoka - Trailer 1 (English) HD

Bei Star Wars Rebels handelt es sich um eine Animationsserie, die von 2014 bis 2018 bei Disney XD ausgestrahlt wurde. Die Serie war das erste Star Wars-Projekt, das nach dem Aufkauf von Lucasfilm durch Disney veröffentlicht wurde. Jetzt erfahren wir endlich, wie die Geschichte nach dem ursprünglichen Ende weitergeht.

Hauptdarstellerin Rosario Dawson bekräftigte kürzlich die Rebels-Verbindung gegenüber Total Film (via Screen Rant ):

Ich bin mir ziemlich sicher, dass [Star Wars Rebels-Schöpfer] Dave [Filoni] gesagt hat, dass es sich im Grunde um die fünfte Staffel von Rebels handelt.

Die Rückkehr von vier wichtigen Rebels-Figuren ist für die Ahsoka-Serie bereits bestätigt. Namentlich handelt es sich um:

Mikkelsen hat Thrawn bereits in Star Wars Rebels seine Stimme geliehen. Sabine, Hera und Ezra wurden neu besetzt. Darüber hinaus die Serie Ahsoka David Tennant als die Stimme des Droiden Huyang zurück, der in The Clone Wars mehrere Auftritte hatte. Genevieve O'Reilly nimmt ein weiteres Mal ihre Rolle als Mon Mothma auf und die von Diana Lee Inosanto verkörperte Morgan Elsbeth kennen wir aus The Mandalorian.

Wann startet die 1. Staffel von Ahsoka bei Disney+?

Ahsoka startet am 23. August 2023 bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Veröffentlicht werden diese im wöchentlichen Rhythmus. Jeden Mittwoch erscheint somit eine neue Folge. Zum Start gibt es eine Doppelfolge.

