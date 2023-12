Großes Deadpool 3-Gerücht enthüllt Story-Details: Ryan Reynolds' Antiheld soll in Lebenskrise stürzen

Marvel-Fans grübeln über die Story in Deadpool 3 nach. Einem Gerücht zufolge soll Ryan Reynolds plappernder Söldner in eine Lebenskrise stürzen und Autos verkaufen.

Deadpool ist ein derart skurriler Charakter, dass mit ihm zu jedem Zeitpunkt von Ryan Reynolds' Marvel-Saga so gut wie alles passieren kann. Ein Gerücht zur Story von Deadpool 3 wird daher auch nur wenige Fans schockieren: Angeblich macht Reynolds' Figur im Film eine Lebenskrise durch, beendet ihre Antihelden-Karriere verkauft fortan Gebrauchtwagen.

Wird Ryan Reynolds in Deadpool 3 zum Autohändler?

Wie Comic Book aus einer Instagram-Story der Enthüllungsseite Can We Get Toast zitiert, erlebt Deadpool-Alter Ego Wade Wilson (Reynolds) nach persönlichen Rückschlägen eine Midlife-Crisis, geht als Deadpool in Rente und wird Verkäufer für gebrauchte Autos.

Schaut euch hier eine Deadpool 3-Vorschau von unserem Kollegen Yves an:

Wolverine in Deadpool 3 - Meine Gedanken und Sorgen

Als schließlich aber "Freunde, Familie und die ganze Welt" in Gefahr sind, "holt er seine Katanas aus dem Ruhestand zurück". Mitsamt einem unwilligen Wolverine (Hugh Jackman) kämpft er "nicht nur ums Überleben, sondern auch um sein Erbe".

Comic Book vermutet, dass Wilsons Kampf um sein "Erbe" mit der aus Loki bekannten Zeitreise-Institution TVA zu tun hat. Ob das stimmt, lässt sich momentan nicht sagen. Bisher handelt es sich bei der angeblichen Synopsis lediglich um unbestätigte Gerüchte.

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Deadpool 3 soll am 24. Juli 2023 ins Kino kommen. Neben Reynolds und Jackman soll unter anderem Jennifer Garner als Elektra vor der Kamera zu sehen sein. Ein Deadpool-Star bestätigte kürzlich die Marvel-Rückkehr seiner totgeglaubten Figur.

