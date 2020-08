Wann geht Lucifer weiter? Teil 2 der 5. Staffel ist in greifbarer Nähe

Wann geht Lucifer weiter? Tom Ellis macht Hoffnungen, dass der zweite Teil von Staffel 5 mit Folge 9 bis 16 vielleicht noch dieses Jahr startet.

Ihr habt die neuen 8 Episoden Lucifer schon durchgeschaut hat und fragt euch, wann Staffel 5 mit Folge 9 bei Amazon Prime fortgesetzt wird? Die Wartezeit auf den Start von Teil 2 der neuen Season ist wahrscheinlich kürzer als ihr denkt.

Wie viele Folgen hat Lucifers 5. Staffel? Eigentlich 16. Bei Amazon Prime * (sowie international bei Netflix) veröffentlicht wurden im August zunächst aber nur 8 Episoden, also die erste Hälfte.

Wann genau es mit Folge 9 bis 16 von Lucifer weitergeht, wurde noch nicht bekanntgegeben. Doch es gibt einige Hinweise zum Start von 5B.

Wann kommen Folge 9 bis 16 von Lucifers 5. Staffel zu Amazon Prime?

Die Zweiteilung von Staffel 5 in zwei Veröffentlichungsblöcke à 8 Episoden Lucifer war von Anfang an geplant.

Seht, bevor es weitergeht, nochmal den Lucifer Staffel 5-Trailer

Lucifer - S05 Trailer (English) HD

Dass die Corona-Virus-Pandemie den Lucifer-Dreh unterbrach, führte zu einer Verzögerung von Staffel 5 und einer etwas längeren Postproduktion. Doch der Drehstopp kam, als Staffel 5 fast vollständig abgedreht war. Nur die letzte Folge (Episode 16) blieb als Finale unvollendet.

Die zwischenzeitlich erfolgte unerwartete Bestellung von Staffel 6 soll an der Handlung von Staffel 5 nichts ändern, sondern nur ein einziges langes Finale werden. Das bedeutet, um die neue Season abzuschließen, muss nur noch eine halbe Folge gedreht werden.

© Netflix Lucifer: Warten auf den zweiten Teil der 5. Staffel

Laut Newsweek soll Lucifer nach aktuellem Plan Mitte Oktober den Dreh wiederaufnehmen. Wenn nur das Staffel 5-Ende noch fehlt und in diesem Moment garantiert schon an der Fertigstellung (Schnitt, Effekte etc.) der bereits abgedrehten anderen 7 Episoden von 5B gearbeitet wird, sollte der Start von Staffel 5B damit nicht mehr allzu fern sein.

Teil 2 ist nah: Tom Ellis spekuliert auf Lucifer Staffel 5B als Weihnachtsgeschenk 2020

Gegenüber Digital Spy zeigte sich Lucifer-Star Tom Ellis hoffnungsvoll, dass den Lucifans eine kürzere Wartezeit auf Staffel 5B bevorsteht, als noch auf 5A:

Wenn wir zurückkommen, drehen wir zuerst das Finale und machen dann gleich mit Staffel 6 weiter. In der Hoffnung, dass es bald wieder losgeht, glaube ich [an eine Staffel 5B-Veröffentlichung] um Weihnachten rum oder Anfang 2021.

© Netflix Lucifer Staffel 5B als engelhaftes Weihnachtsgeschenk?

Wer einen Ausblick auf Staffel 5B mit sicherlich wieder vielen göttlichen Wendungen will, sollte schon mal einen Blick auf die Episodenliste von Lucifers kommenden Folgen werfen. (Die Übersetzungen sind von, nicht die offiziellen für die deutschen Amazon Prime-Auswertung.)

Folge 9: Family Dinner (Familien-Dinner)

Folge 10: Bloody Celestial Karaoke Jam (Verdammt himmlische Karaoke-Sitzung)

Folge 11: Resting Devil Face (Ruhendes Teufelsgesicht)

Folge 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid (Daniel Espinoza: Nackt und verängstigt)

Folge 13: A Little Harmless Stalking (Ein wenig harmloses Stalking)

Folge 14: Nothing Lasts Forever (Nichts währt ewig)

Folge 15: Is This Really How It's Going to End?! (Ist das wirklich, wie es enden wird?!)

Folge 16: A Chance at a Happy Ending (Die Chance auf ein Happy End)

Podcast für Amazon Prime-Streamer: Worin liegt der Reiz von Lucifer?

Bei Amazon treibt Tom Ellis als Lucifer in mittlerweile viereinhalb Staffeln sein Unwesen. Vor dem Start der 5. Season loteten wir in dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber das Phänomen der mehrfach von den Fans geretteten Serie aus.

Andrea befragt Esther zu Stärken und Schwächen der Serie, zu Lieblingsfiguren und warum der Wechsel zu Netflix für Lucifer nach Absetzung und Neustart ein Segen war.



