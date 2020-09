Lucifer Staffel 5: Habt ihr den Weihnachtsmann in der Hölle bemerkt?

Lucifer Staffel 5A ist vor Kurzem bei Amazon Prime erscheinen. Wer genau hinsieht, kann einen ungewöhnlichen Gast beim Teufel zu Hause entdecken.

Die erste Hälfte der 5. Staffel von Lucifer zeigt sich zur kurzlichen Veröffentlichung bei Amazon Prime besonders witzig-verspielt. Sie lieferte selbstironische Kommentare auf alte Schwächen der Serie und beglückte die Fans mit verteufelt lustigen Gastauftritten.

Lucifers Serien-Soundtrack Zu Amazon Der Teufel für die Ohren

Ein weiteres Augenzwinkern, was in der Serie mit Tom Ellis leicht untergehen kann, ist ein geradezu weihnachtliches Easter Egg: Santa Claus aka der Weihnachtsmann persönlich.

Lucifer: Wer sich in Staffel 5 so alles in der Hölle rumtreibt...

Aufmerksam machte auf den ungewöhnlichen Auftritt Showrunnerin Ildy Modrovich. Zuerst aber stachelte sie die Lucifer-Fans zum Start von Staffel 5 mit einer mysteriösen Aussage an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich wusste gar nicht, dass Santa ein Poker-Spieler in der Hölle ist.

Dann ließ die Frau, die einer der kreativen Köpfe hinter der Serie Lucifer ist, ihren Worten auch den Bildbeweis folgen: Zu Beginn von Staffel 5 durchquert Lucifer die Hölle, die alle möglichen Formen annehmen kann. So werden wir Zeugen von klassisch lasterhaftem Glücksspiel (Poker). Hier sitzt getarnt mit Sonnenbrille der Weihnachtsmann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist zwar keine Enthüllung wie der Cliffhanger zum Midseason-Finale von Staffel 5A, lässt aber dennoch schmunzeln.

Ob der Weihnachtsmann aufgrund seiner Sünden selbst in der Hölle schmort, oder als übernatürliches Wesen mit Hang zum Laster (Konsum? Geld? Berühmtheit?) dort anzutreffen ist, wird allerdings nicht verraten.



Der Lucifer Trailer: Für die Wartezeit bis Staffel 5B zu Amazon Prime kommt

Lucifer - S05 Trailer (English) HD

Solche kleinen Auftritte, die leicht übersehen werden können, machen Lucifer für Easter Egg-Sucher zu einer Freude. Wer in Staffel 5B und dem epischen Finale in Staffel 6 noch so als Gast vorbeischauen wird (vielleicht der Osterhase?), bleibt abzuwarten.

Der Start von Teil 2 der 5. Staffel Lucifer ist zum Glück wahrscheinlich schon näher als gedacht.



Lucifer Podcast zum Start von Staffel 5: Von der Fast-Absetzung zum Erfolg

Moviepilots Fantasy-Fachfrau Esther untersucht gemeinsam mit Andrea, warum es die Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Ist euch der Weihnachtsmann in Lucifers 5. Staffel aufgefallen?