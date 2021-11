Halloween-Kostüme 2021: Chris Hemsworth und 7 weitere Film-Stars lassen die Konkurrenz einfallslos aussehen

Das richtige Horror-Kostüm für Halloween zu finden ist eine Kunst. Chris Hemsworth traf dieses Jahr ins Schwarze. Welche Filmstars mit ihrer Verkleidung 2021 sonst noch überzeugten, erfahrt ihr hier.

Wer als Film-Fan zu Halloween Kostümpartys besucht, kann zunehmend den Eindruck gewinnen, dass es nicht länger wichtig ist, mit einer Grusel-thematischen Verkleidung aufzutauchen. Wenn sich Prinzessinnen und Harry Potter-Figuren unter die Gäste mischen, werden Michael-Myers-Double und blutlüsterne Clowns in den Hintergrund gedrängt. Doch zum Glück hielten auch dieses Jahr Stars wie Chris Hemsworth mit ihren Kostümen wieder am Horror fest.

Die besten Halloween-Kostüme 2021 der Stars: Von Chris Hemsworth bis Whoopi Goldberg

Harry Styles' Auftritt als Dorothy aus Der Zauberer von Oz mag lustig sein und Katy Perry und Orlando Bloom als Corona-Doppel zu sehen, ist eine ganz eigene gruselige Diskussion wert. Doch wir schauen, welche Filmstars neben Chris Hemsworth die Aufgabe eines Horror-Kostüms zu Halloween 2021 wirklich verstanden haben.

Reese Witherspoon fürchtet sich ganz klassisch vor Alfred Hitchcocks Die Vögel

Wer Alfred Hitchcocks Horror-Klassiker Die Vögel aus dem Jahr 1963 gesehen hat, wird wohl problemlos verstehen, warum die gefiederten Tiere ihren Platz auf Reese Witherspoons Halloween-Kostüm auch 2021 noch verdient haben.

Moderner Horror für Kerry Washington dank Squid Game

Reese Witherspoons Schauspiel-Kollegin aus Little Fires Everywhere, Kerry Washington, weiß wiederum, dass es manchmal gar nicht viel braucht, um mit einer Verkleidung ins Schwarze zu treffen. Ein Trainingsanzug mit einer Nummer reicht da schon völlig aus, solange die Kostümierung nur am Puls der Zeit ist. Denn: Ja, Netflix' größte Erfolgsserie Squid Game ist auch eine Art von Horror, wenn der Tod uns hier in Kinderspielen auflauert.

Jamie Lee Curtis stellt sich zu Halloween dem nächsten Psycho-Killer

Horror-Kostümfest 2021: Neil Patrick Harris und seine Familie voller Horror-Ikonen

Jamie Lee Curtis ist dank Halloween - Die Nacht des Grauens selbst eine der unangefochtenen Horror-Queens. Da ist es nur recht und billig, dass sie auf dem Roten Teppich zur Premiere des Sequels Halloween Kills schon vor dem 31. Oktober 2021 in die Rolle eines anderen großen Horror-Vorbilds schlüpfte ... und ihre Mutter Janet Leigh aus Hitchcocks(1960) punktgenau verkörperte.

Als Anwärter für das beste Gruppen-Kostüme zu Halloween ging dieses Jahr Neil Patrick Harris hervor, der passend zu Jamie Lee Curtis' Marion Crane in Schwarz-Weiß den unheimlichen Norman Bates aus Psycho gab und seine Familie darüber hinaus zur besessenen Regan aus Der Exorzist, zu Mörderpuppe Chucky und zu Jack Torrance aus Shining mutieren ließ.

LeBron James verkleidet sich 2021 als klassischer Schrecken

LeBron James ist nicht nur Basketball-Spieler, sondern (spätestens) seit Space Jam: A New Legacy auch ein Filmstar. Als solcher gehört es sich, eine filmische Horror-Ikone mit seinem Halloween-Kostüm aufleben zu lassen: Freddy Krueger aus Nightmare - Mörderische Träume.



Elliot Page ist zu Halloween 2021 auf Alien-Begegnungen aus

Ob E.T. - Der Außerirdische ein familienfreundlicher Horrorfilm ist, darüber lässt sich streiten. Die Autorin dieser Zeilen hat sich zumindest in ihrer Kindheit sehr vor dem schrumpeligen Alien gegruselt. Wunderbar understated kommt nun Elliot Page zu Halloween 2021 daher, um in die Rolle des damals von Henry Thomas gespielten Elliot zu schlüpfen, der sich mit dem Besucher aus dem All anfreundet.

Whoopi Goldberg verwandelt sich in ihrem Horror-Kostüm 2021 zur Pflanze

Whoopi Goldberg kann gar nicht anders, als sich der lustigen Seite von Halloween zu widmen, dabei aber trotzdem beim Thema zu bleiben: Die fleischfressende Pflanze Audrey II aus der kultigen Horror-Musical-Komödie Der kleine Horrorladen (1986) ist da genau die richtige Wahl:

Chris Hemsworth verabschiedet sich mit seinem Halloween-Kostüm 2021 in die Schattenwelt

Chris Hemsworth ist seit Tyler Rake: Extraction nicht nur selbst ein Netflix-Star, sondern entpuppt sich mit seinem Halloween-Kostüm auch als Fan der Netflix-Serie Stranger Things: Er verlässt mit seiner Frau Elsa Pataky 2021 das Reich der Menschen, um in der Schattenwelt zu einem Demogorgon zu werden.

Im direkten Bildveegleich ist die Ähnlichkeit zwischen dem kostümierten Chris Hemsworth und dem Monster unschwer zu übersehen:

© Netflix Stranger Things: der Demogorgon

Welche Horror-Kostüme haben euch zu Halloween 2021 bei den Filmstars oder im Privaten begeistert?