Harrison Fords großer Superhelden-Auftritt muss aufpoliert werden – und eine der besten Serien der letzten Jahre soll dabei helfen

Harrison Ford soll im Marvel-Blockbuster Thunderbolts eine eigene Superhelden-Truppe anführen. The Bear-Macherin Joana Calo soll das bisher offenbar sehr düstere Drehbuch überarbeiten.

Wen spielt Harrison Ford im Superhelden-Film Thunderbolts?

Harrison Ford hat nach 42 Jahren den Indiana Jones-Hut an den Nagel gehängt und greift gleich zum Marvel-Kostüm. Im kommenden Marvel-Film Thunderbolts Die bisherige Story, die nach einem Bericht des Hollywood Reporters sehr düster ausfiel, scheint den Produzenten aber nicht gefallen zu haben. Daher haben sie sich jetzt The Bear: King of the Kitchen -Showrunnerin Joanna Calo an Bord geholt.

Harrison Ford wird in Thunderbolts General Thaddeus Ross spielen, der unter anderem schon in The First Avenger: Civil War Jagd auf Steve Rogers' (Chris Evans) Avengers-Fraktion machte. Vor Ford wurde die Figur von Sam Elliott und William Hurt auf der Leinwand verkörpert.

Marvel Comics Thaddeus Ross in den Marvel-Comics

In der Comic-Vorlage und dem Marvel-Film Der unglaubliche Hulk ist er oft in seiner klassischen Rolle als hasserfüllter Gegenspieler des Hulk zu sehen. Er gilt als kriegslüstern, skrupellos und misstrauisch gegenüber dem Einfluss vieler Superheld:innen. Harrison Ford wird in Captain America 4: Brave New World seinen ersten Ross-Auftritt feiern, um dann in Thunderbolts als Chef des titelgebenden Teams aufzutreten.

Warum muss das Thunderbolts-Drehbuch umgeschrieben werden?

Thunderbolts wurde aufgrund des Hollywood-Doppelstreiks mehrere Male verschoben. Zwischenzeitlich verlor das Marvel-Projekt einen großen Star. Der ausführliche Hollywood Reporter-Bericht enthüllt nun zum ersten Mal Details zur Story: Offenbar war bisher geplant, dass die Thunderbolts auf "eine Mission gehen, die mit ihrem Tod enden sollte".

War die Prämisse Marvel zu finster? Die genauen Gründe für die Anstellung Calos sind nicht bekannt. Fans ihrer Ausnahmeserie The Bear werden aber hoffen, dass sie die aufregende, dichte Atmosphäre des Küchen-Thrillers irgendwie in die gigantische Maschinerie des MCU übersetzen kann.

Wer gehört zum Thunderbolts-Team?

Calos Aufgabe wird nicht einfach sein, immerhin soll sie den Plot für ein ganzes Team von Stars überarbeiten. Zu den Thunderbolts gehören folgende Marvel-Rollen:

Wann kommt Thunderbolts ins Kino?

Laut Hollywood Reporter-Bericht sollen die Dreharbeiten zum Marvel-Film im März 2024 beginnen. Kino-Start in Deutschland ist der 23. Juli 2025. Den Regieposten hat Jake Schreier (Robot and Frank) übernommen.

