Haus des Geldes Staffel 4: Hat der Trailer den Tod von 4 Figuren gespoilert?

Haus des Geldes bringt im neu von Netflix veröffentlichten Trailer nicht nur eine, sondern gleich vier der Hauptfiguren in Lebensgefahr. Es besteht großer Grund zur Sorgen, dass es in Staffel 4 wieder Tote gibt.

Der frisch veröffentlichte Trailer zur 4. Staffel von Haus des Geldes stürzt die neue Season ins Chaos. Der Netflix-Start erfolgt am 3. April 2020. Genug Zeit also, sich um (mindestens) vier Personen zu sorgen, denen es in dem Video scheinbar an den Kragen geht.

Beim Abwägen, wer sterben könnte, nehmen wir den Trailer genauer unter die Lupe und erklären euch, was für und was gegen den Tod eurer Lieblingsfiguren aus der Besetzung von Haus des Geldes spricht.

Haus des Geldes: Diese Figuren bringt der Staffel 4-Trailer in Gefahr

Wer die Eskalation der Situation am Ende von Staffel 3 von Haus des Geldes noch im Kopf hat, wird sich unweigerlich fragen, wie es in Staffel 4 weitergeht. An den großen Cliffhanger anknüpfend befeuert der Netflix-Trailer nun ordentlich die Angst, dass wir uns von Figuren verabschieden müssen.

Haus des Geldes - S04 Trailer (Deutsch) HD

Während Netflix vorher schon mit Videos die Jagd auf den Professor eröffnete, deutet der Trailer nun den möglichen Tod mehrerer Hauptfiguren an. In Lebensgefahr befinden dem Netflix' Vorschau-Video zufolge:

Nairobi (Alba Flores), die im Trailer immer noch angeschossen ist und verblutend

(Alba Flores), die im Trailer immer noch angeschossen ist und verblutend Helsinki (Darko Peric), der mit einem Seil erhängt wird

(Darko Peric), der mit einem Seil erhängt wird Denver (Jaime Lorente) und Rio (Miguel Herrán), die im Fahrstuhl sind, als dort eine Handgranate explodiert

Haus des Geldes: Wird Nairobi in Staffel 4 sterben?

Nachdem Nairobi am Ende von Staffel 3 mit einem Teddybär abgelenkt und von einem Polizei-Sniper angeschossen wurde, hängt ihr Leben offenbar auch in der 4. Staffel von Haus des Geldes am seidenen Faden. Der Trailer zeigt sie blutend auf einem improvisierten OP-Tisch.

© Netflix Haus des Geldes, Staffel 4: Nairobi ist angeschossen

Was spricht für Nairobis Tod? Dass Nairobi in keiner anderen Szene des Trailers gezeigt wird, verheißt nichts Gutes. Am Ende von Staffel 3 war ihre Schussverletzung sehr ernst.

Dass Nairobi in keiner anderen Szene des Trailers gezeigt wird, verheißt nichts Gutes. Am Ende von Staffel 3 war ihre Schussverletzung sehr ernst. Was spricht gegen Nairobis Tod? Dass die Bande an türkis-blaue OP-Kittel und einen Tropf gelangt ist, verrät, dass die Räuber sich offenbar medizinische Versorgung erstritten haben (wie in einem Promo-Video schon angedeutet). Es besteht also weiter Hoffnung, sie zu retten.

Haus des Geldes: Wird Helsinki in Staffel 4 sterben?

In einem unerwarteten Moment greift der Haus des Geldes-Trailer zur Schlinge und erhängt Helsinki. Er wird am Hals mit einem Seil nach oben gezogen wird. Ob sich die Aussage des Professors, "Tokio, er ist ein Mörder", aber wirklich auf Helsinki bezieht, wie es der Schnitt suggeriert, bleibt zweifelhaft. Wahrscheinlicher ist, dass der neue Gegner aus dem Inneren (der Bank-Sicherheitschef) hier aus dem Hinterhalt zuschlägt.

© Netflix Haus des Geldes, Staffel 4: Helsinki am Galgenstrick

Was spricht für Helsinkis Tod? Wir sehen Helsinki in der Schlinge zappeln und offenbar ist niemand in der Bank-Halle in der Nähe, der ihm zu Hilfe eilen könnten.

Wir sehen Helsinki in der Schlinge zappeln und offenbar ist niemand in der Bank-Halle in der Nähe, der ihm zu Hilfe eilen könnten. Was spricht gegen Helsinkis Tod? Da der Räuber sich noch bewegt und sich nicht sofort das Genick bricht, kann ihn noch eine Rettung in letzter Sekunde ereilen. Außerdem: Würde der Trailer uns wirklich so offensichtlich schon einen Tod in Staffel 4 verraten?

Haus des Geldes: Werden Denver und Rio in Staffel 4 sterben?

Kurz vor Ende des Trailers sehen wir zwei der Bankräuber, die im Schatten ihrer Helme wie Rio und Denver aussehen, in einen Fahrstuhl steigen. Eine Granate rollt über die Schwelle. Sie blicken nach unten und kurz darauf sehen wir eine Explosion im Fahrstuhlschacht und die Lift-Tür erschüttern.

© Netflix Haus des Geldes, Staffel 4: Rio und Denver im Fahrstuhl

Was spricht für Rios und Denvers Tod? Eine Explosion auf so kleinstem Raum wie in einem Fahrstuhl zu überleben, wo die Sprengkraft so verheerend ist, erscheint eigentlich unmöglich.

Eine Explosion auf so kleinstem Raum wie in einem Fahrstuhl zu überleben, wo die Sprengkraft so verheerend ist, erscheint eigentlich unmöglich. Was spricht gegen Rios und Denvers Tod? Um der Lift-Attacke zu entgehen, muss es sich bei den schattigen Gestalten entweder doch nicht um die zwei Bankräuber handeln oder aber der Schnitt des Trailers täuscht uns bewusst und die Explosion gehört in Wirklichkeit gar nicht zu der uns zuvor gezeigten Szene bzw. findet verzögert statt, sodass die zwei zuvor noch aus der Lift-Kabine entkommen können.

Wie wahrscheinlich sind Todesopfer in Haus des Geldes' 4. Staffel?

Alles, was wir zu Staffel 4 wissen deutet daraufhin, dass Netflix die Spannungsschraube in der neuen Season von Haus des Geldes erneut anzieht. In Staffel 3 musste keiner der "Guten" sein Leben lassen. Traut sie Serie sich nicht mehr, auch nur einen der Bankräuber zu opfern, nachdem sie einen Millionenpublikum ans Herz gewachsen sind?



© Netflix Haus des Geldes: Der Professor leidet im Hinterzimmer

Andererseits war es beim ersten Raubzug auch erst die Fortsetzungs-Staffel, die echte Verluste brachte: Moskau (Paco Tous) und Berlin (Pedro Alonso) starben erst im 2. Teil der über zwei Staffeln gespannten Handlung.



Wenn also der Professor (Álvaro Morte) im neuen Haus des Geldes Trailer erschreckt von seinem Rechner hochfährt, als wenn etwas Einschneidendes passiert ist, sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Wenn es am Ende jemanden trifft, dann möglicherweise aber auch jemanden, dessen gefährdetes Leben uns das Video noch gar nicht gezeigt hat.

Podcast für Netflix-Nutzer: Altered Carbon & die besten Sci-Fi-Serien

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - empfehlen Andrea, Esther und Max die besten Sci-Fi-Serien bei Netflix und schauen, ob die frische 2. Staffel Altered Carbon dazugehört:

Vor 2 Jahren startete Altered Carbon bei Netflix mit der 1. Staffel und überraschte mit außergewöhnlicher Science Fiction, worauf wir im Podcast ausführlich eingehen. Die 2. Staffel hingegen hat mit einigen Problemen zu kämpfen.

Um wessen Leben fürchtet ihr nach Netflix Trailer zur 4. Staffel Haus des Geldes am meisten?