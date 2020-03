Haus des Geldes: Der Professor verspricht Vergeltung in Staffel 4 bei Netflix

Der Professor aus Haus des Geldes meldet sich mit einer Videobotschaft zurück ... und verspricht Vergeltung in der 4. Staffel, wenn die Serie in einem Monat zu Netflix zurückkehrt.

Die spanische Serie Haus des Geldes startet am 3. April 2020 bei Netflix in die 4. Staffel. Nachdem zuletzt eine Reihe boshafter Video-Botschaften veröffentlicht wurden, in der die Polizei zur Jagd auf die in Bedrängnis geratene Band aufrief, gibt es nun wieder ein erstes Lebenszeichen der Bankräuber-Crew.



Genau einen Monat vor dem Netflix-Start meldete sich nun nämlich der Professor in einem Video zurück, um direkt an die Fragen zum Ende der 3. Staffel anzuknüpfen und den Gesetzeshütern den Kampf anzusagen.

Haus des Geldes verspricht Enthüllung der Wahrheit für Staffel 4

Anknüpfend an ihre vorigen Botschaften auf dem spanischen Haus des Geldes-Kanal wendet die gegnerische Inspektorin Alicia Sierra (Najwa Nimri) sich in dem neuen Video an den Professor und dessen "erbärmliche Follower".

Während sie gerade noch behauptet, die "komplette Kontrolle" über die Situation zu haben, erscheint allerdings das Mastermind der Bande höchstpersönlich (Álvaro Morte) in dem "gehackten" Netflix-Tweet und gibt mit der für ihn typischen Geste des Brille-Hochschiebens ein Versprechen ab:

Por Nairobi. Por Lisboa. Por la verdad. pic.twitter.com/6dLOI9grrX — La Casa de Papel (@lacasadepapel) March 3, 2020

Das ist eine Botschaft für den Widerstand. Die Polizei hat eine Kampagne gestartet, um uns in Verruf zu bringen. Sie sind diejenigen, die Gewalt als ihre einzige Währung gegen uns verwenden. Sie haben viele von uns entführt, gefoltert, belästigt. Sie haben Kinder als Köder verwendet.

Damit dreht der Professor den Anschuldigungs-Spieß um, nachdem der spanische Haus des Geldes-Kanal der Netflix-Serie zuletzt von der Polizei "übernommen" worden war, um dort die Bande als hassenswerte Verbrecher zu präsentieren. Der Professor erklärt nun:

Sie haben keine Wahl, als zu lügen, denn obwohl sie uns mit allem angegriffen haben, was sie besitzen, haben sie nichts erreicht. Lasst euch nicht von ihnen täuschen. Wir wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Für Nairobi. Für Lissabon. Für die Wahrheit.

Haus des Geldes: Was verrät uns das neue Video zu Staffel 4 bei Netflix?

Dass der Professor sich nun in dem Promo-Video von Netflix zurückmeldet, verdeutlicht zweierlei: Es soll uns gezeigt werden, dass er sich nach dem Schock-Cliffhanger von Haus des Geldes' 3. Staffel wieder gefangen hat. Außerdem ist sein Hacker-Video eine Art Vergeltungsschlag für Nairobi (Alba Flores) und für Lissabon (Itziar Ituño).

© Netflix Haus des Geldes: der Professor und seine Crew in Staffel 3

Die Erwähnung von Nairobi und Lissabon, muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass Nairobi in Staffel 4 von Haus des Geldes tatsächlich ihrer Schusswunde erlegen ist. Schließlich spricht der Professor nur von seinem Wissenstand aus. Dass er seine (vorgetäuscht erschossene) Partnerin Raquel Murillo aka Lissabon erwähnt, zeigt nämlich, dass er auch über ihr Schicksal allem Anschein nach noch nicht vollständig informiert ist. Es bleibt bei Netflix also alles noch offen.

Wem das noch nicht ausreicht, der kann sich hier außerdem eine (rein spanische) "Nachrichtensendung" ansehen, die sich auf das dramatische Ende der 3. Staffel von Haus des Geldes bezieht. Interviewt werden hier die Polizisten Sierra und Tamayo (Fernando Cayo), die darüber sprechen, einem verletzten Räuber (Nairobi) eine Gesundheitsversorgung anzubieten.

Hier wird die ohnehin schon unsympathische neue Inspektorin weiter in Verruf gebracht, als sie vor laufender Kamera Zuschauer und Bankräuber beleidigt, statt wie ihr Kollege die Lage zu beruhigen und sich auf Verhandlungen einzulassen.



ÚLTIMA HORA. La inspectora Sierra y el coronel Tamayo hablan desde el Banco de España: “Les ofrecimos un pasillo sanitario para atender a una de las atracadoras”. pic.twitter.com/KVaMy1QR82 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) February 28, 2020

